Carolina de Mónaco odia en secreto al hijo del Príncipe Alberto

Carolina de Mónaco nunca ha destacado por ser el mejor apoyo de su hermano, el Príncipe Alberto. La hija mayor de la familia Grimaldi siempre ha tenido una gran ansia de poder y necesidad de llegar al trono del Principado de Mónaco, cueste lo que cueste. Un deseo que nunca se ha acercado a hacerse realidad y que ha provocado que Carolina guarde una relación muy extraña con su hermano Alberto y su esposa Charlene de Mónaco, por los que tiene muchos celos por culpa de la posición que han sido capaces de alcanzar.

Además, más allá de sentir cierto recelo por su hermano y Charlene, fuentes cercanas al Principado de Mónaco aseguran que Carolina guarda una pésima relación con uno de los hijos del Príncipe Alberto. En este sentido no estamos hablando ni de Jacques ni de Gabrielle, sino que se trata de Alexandre Grimaldi, al que no considera un miembro de la familia y al que desearía no haber tenido que conocer nunca.

Carolina de Mónaco siempre ha sido la más educada de los tres hijos que tuvo Rainiero de Mónaco. La hermana mayor de Alberto y Estefanía siempre se esforzó para ser la mejor candidata a ocupar el puesto de Princesa de Mónaco. Algo que nunca ha alcanzado en beneficio de un Alberto II que, a diferencia de ella, se ha esforzado para parecer una pésima opción para dirigir el Principado de Mónaco.

Carolina no da la bienvenida a Alexandre Grimaldi

A pesar de que la sangre de los Grimaldi corre por sus venas, como a cualquier otro miembro de la familia. Carolina de Mónaco no considera que el hijo ilegítimo de Alberto II no debería formar parte de la familia real monegasca. Es por este motivo que siempre que han coincidido en algún tipo de acto oficial, Carolina ha tratado de mantenerse lo más alejada posible de Alexandre Grimaldi y así evitar posar con alguien que considera que no debería estar nunca en representación del Principado de Mónaco.

Así pues, Carolina de Mónaco está absolutamente en contra de la presencia de Alexandre Grimaldi, hijo de Alberto II, en cualquier tipo de acto relacionado con el Principado de Mónaco. Lo que ha generado una gran tensión dentro de la familia.