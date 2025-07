Casa Real a profesionales para reeducar un problema de infancia de Leonor

La Casa Real ha decidido dar un paso adelante en favor del bienestar de la princesa Leonor. Según ha trascendido, se han apoyado en un grupo de expertos para abordar un pequeño problema de infancia que, aunque nunca fue grave, sí requería atención especializada.

No se trata de una cuestión médica alarmante, sino de algo más íntimo y emocional. Fuentes cercanas aseguran que la heredera arrastraba ciertas inseguridades personales desde niña. Esto ha motivado a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, a buscar ayuda profesional para reforzar su confianza.

La joven princesa ha demostrado una gran madurez en los últimos años. Pero como cualquier adolescente que ha crecido bajo la presión pública, ha tenido que lidiar con ciertas barreras emocionales. Por eso, antes de que dé el salto definitivo a su agenda institucional adulta, la Casa Real ha optado por prepararla también en el plano emocional.

Leonor, entre la perfección pública y la presión privada

Desde que comenzó su formación en Gales y, más tarde, en la Academia Militar de Zaragoza, Leonor ha sido el centro de atención mediática. Siempre correcta, siempre sonriente. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, se esconde una joven que también ha tenido que aprender a lidiar con sus propias dudas.

Al parecer, parte de esas inseguridades se originaron en su infancia. Algunas encuestas internas manejadas por Zarzuela, que miden la percepción pública de la princesa, han revelado que su imagen es muy positiva, pero también que hay aspectos que deben reforzarse a nivel personal.

Por eso, la Casa Real ha apostado por una intervención suave y preventiva. Han recurrido a psicólogos especializados en formación de jóvenes líderes, con el objetivo de que Leonor afiance su identidad, su discurso y su seguridad personal.

No es algo inusual. En otras casas reales europeas, los herederos también han recibido preparación emocional. El caso de Leonor no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad. Porque liderar no es solo cuestión de protocolo: también lo es de fortaleza interior. Y si algo ha demostrado la princesa en este último año, es que está dispuesta a prepararse a fondo. También por dentro.