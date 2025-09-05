Casa Real aconseja a Leonor alejarse de Letizia

La princesa Leonor está viviendo un momento clave en su formación como futura reina. Según fuentes cercanas, la Casa Real ha sugerido que se acerque más a su padre, Felipe VI. La razón principal es proyectar una imagen distinta de la que algunos asocian con la reina Letizia.

Recientemente, Leonor acompañó a sus padres en la recepción de Marivent. Fue un debut que llamó la atención de muchos. Por primera vez, tanto ella como la infanta Sofía estuvieron presentes junto a los reyes. La reina Sofía también se unió al evento, tras unos días de ausencia por motivos familiares.

En este contexto, los asesores de la Casa Real consideran que la influencia de Letizia podría ser “nociva” para la joven heredera. La intención es que Leonor absorba los valores y la presencia institucional de su padre, reforzando su papel dentro de la monarquía y alejándose de controversias que han rodeado a la reina.

Una agenda cultural y familiar

Más allá de los consejos oficiales, Leonor también ha acompañado a la familia a actos culturales. El martes, asistió con sus padres y su hermana a la exposición “La força inicial”, dedicada a Joan Miró en Palma. La muestra reúne diez obras en bronce del artista y permite a la heredera familiarizarse con la cultura nacional desde una edad temprana.

La recepción en Marivent, además, estuvo llena de detalles curiosos. Desde la presencia del extenista Rafa Nadal como marqués de Llevant, hasta el cambio de vestimenta del rey, que optó por una guayabera en lugar del traje habitual. Momentos así sirven para que Leonor observe el comportamiento público de sus padres y aprenda cómo manejar la atención mediática.

La combinación de cultura, protocolo y cercanía con su padre parece ser la estrategia de la Casa Real. Buscan que Leonor se fortalezca como futura reina, proyectando una imagen equilibrada y preparada para asumir su papel. La joven sigue creciendo bajo la mirada atenta de la familia, aprendiendo a navegar entre tradición, cultura y responsabilidades institucionales. Cada aparición pública es una lección para Leonor, quien poco a poco va definiendo su propio estilo dentro de la Corona.