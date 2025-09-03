Casa Real contrata enfermeras que se turnan día y noche en Zarzuela por el empeoramiento de la tía Pecu

La figura de Irene de Grecia, conocida cariñosamente como la tía Pecu, siempre estuvo ligada a la intimidad más tierna de la familia real. Hermana inseparable de la reina Sofía, fue durante años el apoyo silencioso que acompañó a Elena, Cristina y al entonces príncipe Felipe en su infancia y juventud. Nunca necesitó tener hijos para ser madre, porque su cariño y su entrega la convirtieron en un pilar fundamental en la vida de todos ellos.

La realidad es que el tiempo no perdona y la salud de la tía Pecu ha dado un giro preocupante. El avance del Alzheimer la ha ido apagando poco a poco, despojándola de recuerdos y debilitando su espíritu libre y curioso que tanto la caracterizó. Su última aparición pública, en una boda griega, ya dejó entrever la fragilidad de una mujer que siempre fue fuerte y decidida.

Necesitan profesionales con la tía Pecu

Y es que en Zarzuela se ha encendido la alarma. Al principio, era la propia reina Sofía quien asumía gran parte del cuidado de su hermana, acompañándola día a día con paciencia infinita. Pero la enfermedad ha avanzado hasta el punto de hacer imprescindible un refuerzo profesional. Por ello, la Casa Real ha tomado una decisión contundente: contratar un equipo de enfermeras que se turnan día y noche para atender de forma permanente a Irene.

De este modo, la tía Pecu nunca está sola. A su alrededor hay personal especializado que vela por su bienestar, ajusta tratamientos y garantiza que cada detalle de su vida cotidiana esté cuidado. Neurólogos supervisan su evolución y proponen terapias con el objetivo de mantener su calidad de vida, aunque la batalla contra el Alzheimer sea dura e implacable.

Así pues, lo que queda claro es que en medio de la solemnidad de una institución como la monarquía, hay historias humanas que laten con fuerza. La tía Pecu, debilitada por la enfermedad, sigue siendo símbolo de ternura y unión familiar. Su cuidado constante en Zarzuela no solo refleja un compromiso médico, sino también el amor inquebrantable de los suyos hacia una mujer que siempre dio todo sin pedir nada a cambio.