Casa Real negocia jubilación con la reina Sofía

Hace ya casi cincuenta años desde que la reina Sofía y Juan Carlos I asumieron su puesto como Reyes de España. Concretamente, el próximo día 22 de noviembre se celebrará el 50 aniversario. Una fecha muy importante y que demuestra que la madre de Felipe VI ha sido una mujer sumamente importante en la historia de la Casa Real de España. La emérita le ha dedicado la mayor parte de su vida a esta institución y lo ha hecho aguantando todo tipo de situaciones muy poco deseables. Desde humillaciones, a situaciones sonrojantes y siempre siguiendo para adelante. Sin embargo, como todo, debe tener un final y Felipe VI tiene claro que ese momento está comenzando a llegar para su madre.

Como se pudo ver en Marivent, la reina Sofía ya no es la de siempre. Ya no mantiene esa capacidad de mantener la compostura sea cual sea la situación. En Mallorca se vio como estaba desubicada, sin saber lo que tenía que hacer, ni entender a qué personas saludar ni nada. Estaba completamente perdida e incómoda. Felipe VI lo vio y entendió que, en las condiciones en las que está, su madre no puede seguir con un papel tan importante dentro de la Casa Real, llega el momento de dar un paso al lado.

Felipe VI pide que su madre se retire

Consciente de que ahora debe enfocarse en su propio bienestar y en su salud general, tanto mental como física, Felipe VI se ha sentado a hablar con su madre para proponerle que tome distancia y se aleje, de forma definitiva, de los actos oficiales de la Casa Real. Ya ha dedicado suficientes esfuerzos y es el momento que, por el bien de todos, se retire y viva tranquila en Zarzuela, sin tener que forzarse a comparecer en compromisos institucionales.

Ahora todo está sobre la mesa de la reina Sofía. Si quiere seguir, nadie está en condiciones de decirle que no lo haga. Sin embargo, Felipe VI tiene claro que es el movimiento y el paso a dar. Ya no le queda nada por demostrar a su madre y lo mejor es que se aleje de la vida pública.

Así pues, tras lo visto en Marivent, Felipe VI y sus asesores de Casa Real le han propuesto a la reina Sofía la posibilidad de jubilarse y de retirarse de forma definitiva de la vida pública e institucional. Por su bien y el de todos.