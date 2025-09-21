Casa Real pide a Letizia que haga desaparecer la mansión de República Dominicana

En el entorno de Casa Real se respira inquietud tras las recientes informaciones que señalan a la reina Letizia en relación con una supuesta propiedad en República Dominicana. Diversos reportes publicados en medios locales y ampliados por periodistas como Javier Bleda y Joaquín Abad han desatado una tormenta mediática. Según esas fuentes, Letizia habría invertido en el país caribeño y estaría vinculada a una lujosa mansión, algo que preocupa profundamente a Zarzuela por el impacto que podría tener en la imagen de la Corona.

Preocupación en Zarzuela ante posibles implicaciones

El problema no radica solo en la existencia de esa residencia, sino en lo que simboliza: movimientos financieros fuera de España que no encajan con el papel institucional de una reina consorte. La posibilidad de que se interprete como un intento de ocultar patrimonio ha puesto en alerta tanto a Felipe VI como a los asesores de la institución, que temen que este asunto pueda convertirse en un nuevo frente de polémica.

En paralelo, RTVE y otros medios han empezado a desmentir la información, asegurando que no existen pruebas concluyentes sobre la propiedad ni sobre presuntas transferencias irregulares. Sin embargo, los rumores siguen creciendo en redes sociales, especialmente a raíz de mensajes que relacionan a Letizia con supuestos viajes a la isla para gestionar dinero de manera opaca, afirmaciones que han alimentado la controversia y que llevan a Casa Real a tener que actuar en consecuancia para evitar males mayores para la monarquía de España.

La estrategia de borrar cualquier rastro

Ante este escenario, Zarzuela habría pedido a Letizia que elimine cualquier vínculo, real o aparente, con esa mansión. El objetivo es cortar de raíz cualquier insinuación que pueda empañar la estabilidad de la Corona. Para los responsables de comunicación de la Casa, no se trata solo de neutralizar un posible escándalo, sino de reforzar la idea de transparencia que Felipe VI ha intentado consolidar desde el inicio de su reinado.

Así pues, todo apunta a que se intensificará el trabajo interno para aclarar el asunto y disipar dudas. En Zarzuela saben que cada detalle cuenta, y que proteger la reputación institucional es una prioridad absoluta.