Casa Real pide habitaciones separadas para Letizia y Felipe VI en China

Aunque a muchos pueda sorprender, Felipe VI y doña Letizia no comparten habitación durante los viajes oficiales. No es un asunto reciente ni aislado: ya se había comentado en visitas anteriores, como su desplazamiento a Navarra. La periodista Silvia Taulés, en el programa D Corazón de La 1, explicó que esta práctica responde tanto a razones de seguridad como de comodidad.

No se trata de un matrimonio en crisis, sino de un acuerdo que ambos han adoptado y que incluso incluye la posibilidad de contar con terceras personas en ciertos desplazamientos. En otras casas reales es habitual mantener dormitorios separados, y también en ciertos entornos sociales de alta exigencia. Así, la privacidad y el descanso de cada uno se respetan sin que ello implique un conflicto.

Tener habitaciones independientes permite que los Reyes gestionen sus agendas sin interferencias y puedan descansar adecuadamente tras largos viajes. La separación de espacios no altera la vida pública ni las apariciones conjuntas, sino que forma parte de la organización y seguridad de sus compromisos oficiales.

Llegada a China y protocolo oficial

Este patrón se repitió en el reciente viaje de Estado a China. Tras un vuelo de veinte horas, el avión oficial de Sus Majestades aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Chengdú, capital de Sichuan. A su llegada, Felipe VI y doña Letizia fueron recibidos con honores por el vicegobernador Hu Yun, el embajador chino en España, Yao Jing, y el cónsul general español, Cándido Creis Estrada.

El protocolo incluyó los saludos oficiales y la presentación de la comitiva que acompaña a los Reyes. Además, ambos recibieron un obsequio simbólico: ramos de rosas y claveles, un gesto que representa la amistad y la cooperación entre España y China.

Aunque la atención mediática se centre en aspectos personales como las habitaciones separadas, lo cierto es que este viaje tiene como objetivo fortalecer lazos diplomáticos y culturales. La disposición de alojamientos independientes refleja la planificación cuidadosa de cada detalle, asegurando que Felipe VI y doña Letizia puedan cumplir con sus responsabilidades sin inconvenientes.

Lejos de ser un simple capricho, esta organización demuestra cómo la Casa Real prioriza la seguridad y el bienestar de los Reyes, garantizando que cada encuentro oficial se desarrolle con la máxima eficacia