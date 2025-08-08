Casa Real programó el aborto de Letizia para el 27 de octubre, 10 días después de empezar con Felipe VI

La llegada de la reina Letizia a la Casa Real nunca fue la gran ilusión de los entonces Reyes de España. Siempre consideraron que Felipe VI no se podía casar con una mujer como la periodista. Para empezar, era una simple plebeya, no tenía nada de azul en su sangre y, además, por si fuera poco, arrastraba un pasado ciertamente complicado. Y es que Letizia venía de ser una mujer divorciada, algo que estaba peor visto en Zarzuela, donde Juan Carlos I y la Reina Sofía presionaron a Felipe VI para que, por favor, no se casara con la que ahora es su actual esposa.

De hecho, Felipe VI estaba más que decidido a no dejar que la presión de sus padres lo afectara lo más mínimo. Se había hartado de que fuera Juan Carlos I el que siempre tomaba la última decisión. De hecho, fue por su culpa que Eva Sannum e Isabel Sartorius acabaron su relación con Felipe VI. Algo que el entonces Príncipe de Asturias no iba a permitir ni una sola vez más. Y cumplió claramente con su palabra y su objetivo.

Felipe VI lo hizo todo para poder casarse con Letizia

La decisión del actual Rey de España siempre fue muy clara. Quería casarse con Letizia a toda costa. Era la mujer que él había elegido y nadie iba a hacer que cambiara de opinión. No le importaba que fuera demasiado moderna para la Casa Real o el pasado que arrastrara, él quería a Letizia y ya está. De hecho, le dio tan poca importancia a su pasado que fue el propio Felipe VI el que pagó por el aborto al que Letizia se sometió antes de comenzar con el monarca español.

Según cuentan las fuentes, el aborto se llevó a cabo un 27 de octubre. Todo en la clínica Dator de Madrid, donde en secreto y sin permitir que nadie se enterara, Letizia interrumpió su embarazo para poder estar con Felipe VI sin problema alguno. Todo se gestó en secreto, Casa Real ordenó que se borraran todos los documentos y nadie se enteró oficialmente.

Así pues, Felipe VI estaba tan convencido de casarse con Letizia que, diez días antes de oficializar su relación, la llevó a la clínica para que pudiera abortar sin que nadie lo supiera.