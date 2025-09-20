Casa Real superó el medio millón en gastos en las vacaciones privadas de Letizia sin Felipe VI

El verano de la reina Letizia vuelve a situarse en el centro de la polémica. Diversos medios han revelado que la Casa Real habría destinado más de medio millón de euros a cubrir los costes de unas vacaciones privadas de la consorte, unas estancias que no incluyeron la presencia del rey Felipe VI. El dato, aún sin confirmación oficial, ha generado un intenso debate sobre el uso de fondos públicos para actividades alejadas de la agenda institucional.

Un verano marcado por la distancia con Felipe VI

La realidad es que este año los reyes han vuelto a seguir caminos separados durante parte del verano. Mientras Felipe VI cumplía con su agenda en Palma de Mallorca, asistiendo a compromisos oficiales y participando en entrenamientos de vela, Letizia optaba por un descanso más reservado, alejado de los focos. Esta diferencia de planes alimenta, una vez más, las especulaciones sobre la relación entre ambos, aunque Pilar Eyre siempre insiste en que mantienen una colaboración sólida en lo que respecta al futuro de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y al mantenimiento de la estabilidas de la Casa Real, como un buen equipo de trabajo. Así lo define la periodista.

Lujo y discreción en el destino elegido por Letizia

Según filtraciones recogidas por portales especializados, la reina habría elegido un destino exclusivo fuera de España para pasar unos días de relax. Allí, se habrían contratado servicios de seguridad, transporte privado y alojamiento de alto nivel, elevando el coste total de la escapada a cifras que superan los quinientos mil euros. El lugar exacto permanece en el más absoluto hermetismo, aunque se habla de una villa con acceso restringido, rodeada de mar y pensada para ofrecer intimidad absoluta.

De este modo, el gasto millonario y la separación temporal de los monarcas reavivan los comentarios sobre la vida personal de Letizia, siempre bajo un minucioso escrutinio mediático.

Así pues, la revelación de estas cifras plantea un nuevo desafío para la Casa Real, que deberá explicar cómo equilibra la necesidad de garantizar la seguridad y privacidad de la reina con el creciente malestar ciudadano ante los elevados costes de sus vacaciones privadas.