Casa Real traslada el equipo médico a Zarzuela por orden de Felipe VI

La situación en Zarzuela ha llegado a un punto en el que ya es crítica. La hermana de la Reina Sofía, Irene de Grecia, ha empeorado de forma sustancial en cuanto a su estado de salud. Los efectos del Alzheimer han llegado a un punto que hace que sea imposible que se pueda valer por ella misma. Las capacidades cognitivas de Irene han desaparecido por completo y ha dejado de ser funcional. Necesita a una persona a su lado durante las 24 horas del día para poder tener una vida de mínima calidad. Si no fuera así, no podría ni realizar las tareas más básicas del día a día.

Ante esta situación, Felipe VI lo ha tenido muy claro. No quiere que sea la Reina Sofía la encargada, a sus 86 años, de estar a todas horas cuidando a su hermana. La emérita debe descansar y evitar todo el estrés que le implica el hecho de ver tan mal a Irene. Es por este motivo que el Rey de España ha trasladado un equipo de médicos y enfermeras especialistas en el cuidado de personas con Alzheimer para que cuiden de Irene.

La Reina Sofía está devastada por la situación

La realidad es que la emérita ya hace tiempo que estaba mentalizada de que esto podía pasar. El avance del Alzheimer es algo que, por mucho que las investigaciones mejoren, no se puede frenar de ninguna de las maneras. Y mucho menos en el caso de Irene de Grecia, que ya se encuentra en una fase ciertamente avanzada de la enfermedad. En este punto, lo mejor es trabajar para darle una vida de calidad y que, cuando se vaya, lo haga rodeada de las personas que la quieren.

El hecho de saber que no hay nada que se pueda hacer es algo que ha dejado devastada a la Reina Sofía. Está viendo cómo su hermana, la persona a la que más ha querido en su vida, se está yendo y no puede hacer nada al respecto. De hecho, Sofía no puede hacer otra cosa que estar ahí, sin mucho que hacer, acompañando a Irene en los últimos momentos de su vida. Algo muy duro para la emérita.

Así pues, Felipe VI ya ha tomado la decisión de enviar a todos los efectivos médicos a Zarzuela para que se dediquen a cuidar, lo mejor que puedan, de la tía Pecu.