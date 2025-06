Charlene de Mónaco amenaza con el divorcio si el Príncipe Alberto reconoce a su tercer hijo

La relación sentimental entre Charlene de Mónaco y el Príncipe Alberto está cada día peor. En este sentido, no han sido pocas las infidelidades y faltas de respeto que ha tenido que aguantar la Princesa de Mónaco. Una realidad que ha hecho que la sudafricana haya enfrentado unos años muy complicados por culpa de todo el estrés y la ansiedad que le ha generado el hecho de aguantar a un Alberto que nunca se ha contenido a la hora de estar con otras mujeres. Lo que la ha llevado a tener serios problemas de adicciones.

Ahora, por si no fuera suficiente con el hecho que Alberto II le haya sido infiel en innumerables ocasiones, ahora Charlene sabe que va a tener que aguantar la presencia de Alexandre. El primer hijo ilegítimo de Alberto II, al que Charlene no quiere ni ver. Ya que no lo considera digno de formar parte de su círculo más cercano.

Charlene amenaza con el divorcio

El plan de Alberto de Mónaco pasa por acercar posturas con su hijo mayor y, con el tiempo, acabarle abriendo la puerta de su casa para que se sienta parte de la familia. Un plan al que Charlene se ha opuesto de forma muy clara. Considera que es una grave falta de respeto hacia su figura y a la de sus dos hijos legítimos, Jacques y Gabrielle. Una situación que, según fuentes cercanas, ha llevado al límite a la Princesa de Mónaco. Que ya ha dicho basta a las faltas de respeto continuadas por parte de su marido.

De hecho, Charlene habría decidido coger el toro por los cuernos y ha amenazado con ir con todo contra su marido si toma la decisión de traer a su hijo Alexandre a la residencia real. Donde Charlene no quiere ni va a aceptar su presencia.

Así pues, por el bien de sus intereses y de la herencia de sus hijos y suya, Charlene no va a permitir que Alexandre, el primer hijo ilegítimo de Alberto de Mónaco comience a vivir junto a sus dos hermanastros, los cuales ni conocen ni comparten nada con Alexandre.