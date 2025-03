Charlène de Mónaco tiene un sueldo millonario por no revelar los secretos de Alberto

Desde que en 2011, Charlène de Mónaco y el Príncipe Alberto se casaron, no han sido pocas las polémicas que los han rodeado. Los problemas provocados por la vida extramatrimonial de Alberto II han acabado haciendo mucho daño en una pareja que, según han ido revelando fuentes cercanas a la Casa Real de Mónaco, hace varios años que no convive y que solamente se llega a encontrar cuando el protocolo y la oficialidad de ciertos actos lo requiere. Y es que a estas alturas, lo único que preocupa a Charlène y a Alberto es el mantenimiento de una mínima estabilidad.

Tal y como se ha ido revelando, el matrimonio formado por los Príncipes de Mónaco no es más que una mera pantomima perfectamente orquestada para tapar todos los problemas que rodean al día a día de la Realeza. Alberto ha demostrado no ser el hombre adecuado para ser la cabeza visible del Principado de Mónaco y no se puede permitir manchar todavía más su imagen con un divorcio.

Es por este motivo que, como señalan desde Francia, Alberto II acordó, desde hace años, pagar un sueldo millonario a Charlène, a cambio de que no rompiera el matrimonio. Según dichos medios, estaríamos hablando de unos 12 millones de euros al año. Un sueldo que ha acabado convenciendo a Charlène para que acepte una vida sumida en la infelicidad, pero llena de lujos y de dinero.

Charlène se niega a vivir con su marido

Por otro lado, esta especie de pacto de no agresión también conllevó que el Príncipe Alberto aceptara el hecho de que su mujer no volviera a tener que compartir hogar con él. Algo que también le fue concedido a la Princesa de Mónaco, que es plenamente consciente de que cuando es más feliz es cuando está más alejada de su esposo.

Sin embargo, a pesar de que no sea la gran ilusión de Charlène, ha tenido que acabar accediendo a formar parte de la comitiva real en ciertos actos oficiales de la Casa Real. Pues, de no aparecer al lado de su marido, los rumores sobre su separación volverían a florecer.

Así pues, para evitar problemas internos y de imagen para la Casa Real de Mónaco, el Príncipe Alberto acabó acordando un sueldo de 12 millones de euros anuales para su esposa, Charlène, que vive a cuerpo de rey gracias a los esfuerzos de su marido para que no parezca que su relación es un polvorín.