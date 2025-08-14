Cláusulas de confidencialidad en Casa Real para blindar que Letizia vive con su amante

Felipe VI y Letizia continúan con su verano más discreto, alejados de la agenda oficial que no retomarán hasta finales de agosto. Para entonces, la Princesa Leonor comenzará su formación en el Ejército del Aire y la Infanta Sofía se estrenará como universitaria. Hasta ese momento, los reyes se reparten el tiempo libre a su manera: él instalado en Palma de Mallorca, centrado en la Copa del Rey de Vela, y ella con planes más privados, a menudo lejos de las cámaras.

La realidad es que, desde que sus hijas dejaron Zarzuela, han dejado también de disimular. Ya no hay gestos forzados ni apariciones innecesarias. Según Pilar Eyre, hoy funcionan como “un equipo de trabajo”, unidos solo por la Corona y el futuro de sus hijas. La periodista Maica Vasco asegura que nunca existió un amor real entre ellos, que siempre fue un pacto de conveniencia. Y la youtuber Laura Rodríguez se atreve a hablar de dos relaciones extramatrimoniales: el monarca, con una rica heredera descendiente de Franco; la reina, con un empresario catalán.

Letizia es recordad por sus problemas de fidelidad

Uno de los episodios más sonados sigue siendo la confesión de Jaime del Burgo, quien afirmó haber mantenido una relación con Letizia durante su matrimonio con Felipe VI. Según él, sus encuentros se producían incluso en Zarzuela, donde disponía de una habitación propia. Para entonces, insiste, la pareja ya vivía separada.

De este modo, Letizia habría permanecido en el Pabellón del Príncipe, mientras que el monarca se trasladó al Palacio de la Quinta. Los rumores sobre la doble vida de la reina no han dejado de circular, pero no existen pruebas concluyentes. Y es que Casa Real se ha blindado con cláusulas de confidencialidad que cubren tanto Marivent como cada desplazamiento institucional.

Así pues, incluso en Palma de Mallorca, sus caminos solo se cruzan para posar en las fotografías familiares que exige el Govern balear para promocionar la isla. El resto del tiempo, cada uno vive su propio verano. Se dice que Letizia aprovecharía sus viajes, incluidos sus discretos retiros en Grecia, para verse con ese acompañante del que tanto habla Laura Rodríguez y cuyo nombre, por ahora, nadie se atreve a pronunciar.