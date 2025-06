Compañeros de Elcano explican que Leonor no cree en Dios ni es católica

La Casa Real de España tiene lazos y vínculos muy fuertes con la Iglesia. Siempre los ha tenido y, a pesar de que con el tiempo ha perdido poder, siempre los va a tener. En este sentido, a lo largo de los años, todas y cada una de las grandes decisiones tomadas por parte de la familia real han venido con el beneplácito de la Iglesia, que siempre ha velado para que se mantenga la fe católica y para que los miembros de Zarzuela sean devotos. Algo que cambió radicalmente con la llegada de Letizia, que no siente nada por la religión.

En este sentido, de tal palo tan astilla. Y es que, Leonor, lejos de cumplir con un perfil que guste mucho más a la Iglesia, ha optado por seguir los pasos de su madre y dar una importancia nula a su fe por la religión cristiana. De hecho, así lo atestiguan sus compañeros de Elcano, que todavía no han visto a Leonor formando parte de ningún acto religioso.

Leonor ni cree en Dios ni es católica

A pesar de que nunca lo ha dicho ni lo dirá de forma pública, la forma de actuar de Leonor es muy similar a la de su madre cuando se trata de la religión. La Princesa de Asturias se considera atea y no cree en la existencia de Dios ni en el catolicismo. Lo que hace que, tal y como relatan sus compañeros guardiamarinas, ni se santigüe ni tome parte en muchos de los actos religiosos que se han celebrado en Elcano.

Y es que, como pasa con Letizia, Leonor no va a hacer ni un solo gesto para satisfacer a la Iglesia ni a nadie. Pues, si no le sale de dentro santiguarse o hacer algo que tenga que ver con la religión, Leonor no lo va a hacer.

Así pues, para disgusto de la Iglesia y de sus abuelos, la princesa Leonor ha seguido el camino y las enseñanzas de su madre y se niega a santiguarse ni a hacer nada de lo que le pidan desde la Iglesia ni en Semana Santa ni en ningún otro periodo.