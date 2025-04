Compañeros de Elcano se quejan a sus familias de los privilegios de Leonor

Desde Zarzuela no han dejado de surgir informaciones hablando sobre las dificultades que se ha estado encontrando la Princesa Leonor a bordo de Elcano. En este sentido, no han sido pocas las ocasiones en las que se han reportado vómitos y náuseas por parte de la hija de los Reyes de España, que ha estado sufriendo mucho a lo largo de su aventura por alta mar. Sin embargo, la realidad es que a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado Leonor, sigue teniendo a su disposición una serie de privilegios que no han estado al alcance de nadie más.

Según han relevado los guardiamarinas a sus familias, la hija de los Reyes de España cuenta con ventajas que hasta ahora eran impensables y que van desde ventajas en las pruebas físicas, hasta la tenencia de dispositivos especiales que le permiten tener contacto constante con su familia. Una serie de elementos que están absolutamente prohibidos para el resto de guardiamarinas.

Son tantos los privilegios de los que disfruta Leonor, que no han tardado en llegar las primeras quejas por parte de las familias de sus compañeros. La Princesa de Asturias no ha hecho ni una sola guardia nocturna y su rendimiento en las pruebas físicas es lamentable y lo sigue aprobando todo. Además, cuando hay tormenta ni se plantea salir de su camarote, mientras que sus compañeros tienen que estar al pie del cañón.

En Elcano se han hartado de que Leonor tenga ventajas

Por si no fuera poco con el hecho de no tener que cumplir ni con la mitad de las obligaciones de sus compañeros, Leonor también dispone de un teléfono móvil con cobertura por satélite valorado en más de 2.000 euros y de un camarote privado en el que se esconde cuando no quiere estar cerca de otras personas y donde tiene servicio de habitaciones durante las 24 horas del día. Algo que ha hartado a sus compañeros que ya han alzado la voz contra algo que consideran muy injusto.

Así pues, los privilegios de Leonor en Elcano han hecho que sus compañeros comiencen a estar molestos y hayan pedido mayor igualdad respecto a la Princesa de Asturias, a la que no ven como una más dentro del grupo.