Compañeros de Leonor en el Blas de Lezo explican a su familia que es insoportable

Los primeros días de Leonor a bordo de la fragata Blas de Lezo no están siendo nada sencillos. La hija de los Reyes de España ya llegaba con muy mala fama después de su accidentada y poco agradable paso por Elcano. Por lo que los tripulantes del Blas de Lezo ya estaban un poco a la defensiva, al saber que Leonor no iba a llegar con la intención de ser una más. De hecho, el carácter con el que la Princesa de Asturias comenzó su paso por el Blas de Lezo no dejó indiferente a nadie.

Tal y como han revelado fuentes cercanas a la Armada, los compañeros de Leonor en el Blas de Lezo están muy sorprendidos, para mal, por las malas formas que les ha demostrado tener una Leonor, cuyo carácter se ha convertido en algo absolutamente inaguantable. Lo que ha hecho que no sean pocos los que evitan tener cualquier tipo de contacto con ella. Ya que saben que hace daño.

Leonor no trata bien a nadie

Según hemos podido saber, Leonor se ha acostumbrado a que nadie se atreva a ponerla en su sitio cuando se equivoca o tiene una mala reacción. En este sentido, en aquellos momentos en los que tiene una mala respuesta para alguien, no ha habido ningún momento en el que le hayan explicado que a las personas no se las trata mal. Lo que ha llevado a la Princesa de Asturias a vivir con una sensación de estar por encima del bien y del mal y de no tener que tratar bien a los que están a su alrededor.

Además, no es que solamente hable mal a quien ella quiera, sino que también cuentan que es una chica caprichosa y usa su poder y sus relaciones con las personas para sacar siempre algo a cambio. De hecho creen que Leonor no tiene ni una sola amistad genuina. Todas están marcadas por el interés que tiene en aquellos con los que se lleva bien.

Así pues, las primeras impresiones por parte de los compañeros de Leonor en el Blas de Lezo no han sido nada buenas. Ya que la mayoría cree que la hija de los Reyes de España no se comporta como una buena persona.