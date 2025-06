Compañeros de Leonor en el Blas de Lezo explican a sus familias el desprecio con la trata a algunos marineros

La llegada de Leonor a la fragata Blas de Lezo no ha sido la más agradable de todas. La Princesa de Asturias ya llegó con una fama especialmente mala después de todo lo sucedido en Elcano. En este sentido, todos los compañeros de Leonor tenían muy claro a lo que se iban a tener que enfrentar con una joven a la que muchos en Elcano ya consideraron soberbia y con un carácter muy desagradable. Algo que se ha acabado confirmando en el Blas de Lezo, donde algunos ya ni aguantan a Leonor.

Tal y como han explicado fuentes cercanas a los familiares de los compañeros de Leonor aseguran que la Princesa de Asturias se ha acostumbrado a tratar muy mal al resto de personas. De hecho, algunos cuentan que va con unos aires de superioridad que generan gran rechazo en la tripulación. Donde son pocos los que se llevan bien con Leonor.

Leonor no les habla a los que no ve a su nivel

Al igual que su madre, Leonor tiene en muy baja consideración a todo lo que tenga que ver con el ejército. Cree que aquellos que han acabado haciendo una carrera militar son auténticos catetos y personas de muy bajo nivel intelectual. Lo que hace que tanto madre como hija traten a los miembros de la Armada con unas formas realmente malas y desagradables. Lo que ya ha generado más de una suspicacia dentro del Blas de Lezo. Donde Leonor se ha ganado más enemigos que amigos en los pocos días que ha estado a bordo.

De hecho, algunos llegan a asegurar que la Princesa de Asturias no le dirige la palabra a la gran mayoría de sus compañeros. En especial a aquellos que considera intelectualmente muy inferiores a ella. No le encuentra ningún sentido a esto de llevarse bien con unas personas por las que no guarda ningún tipo de respeto.

Así pues, son pocos los que en el Blas de Lezo son capaces de aguantar a la Princesa Leonor, con la que nadie es capaz de llevarse nada bien por culpa de un carácter demasiado similar al de Letizia.