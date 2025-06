Compañeros de Leonor en Elcano cuentan que rompió con su ligue en Nueva York

Se acerca la recta final en esta travesía de Leonor a bordo de Elcano. Una aventura que ha estado plagada de momentos delicados en todos los aspectos posibles. Y es que, cuando no se trataba de problemas relacionados con la salud física de la Princesa de Asturias, era por temas relacionados con el bienestar psicológico de una Leonor que no solo ha hecho frente a la soledad y a la dureza de la vida en alta mar, sino que también ha soportado la presión de Letizia y la de los paparazzi, que no la han dejado tranquila ni un solo segundo.

En este sentido, ahora que se acerca el momento de dar un último esfuerzo, Leonor se ha encontrado con una nueva dificultad. Y es que, Nueva York, la que parecía ser la parada más alegre y esperada por Leonor, se podría convertir en el mayor de sus problemas y dolores de cabeza. Todo por culpa de un ataque de celos por parte de su novio.

Los compañeros de Leonor se han enterado de todo

Como ya advertimos hace semanas, el ligue de Leonor no es trigo limpio. En Madrid es archiconocido por su interés a la hora de tener relaciones con otras chicas y desde que Leonor optó por poner fin a su relación, no ha dejado de hablar de sus intimidades y de contar a sus compañeros que, efectivamente, lo han dejado. Lo que ha hecho que el resto de guardiamarinas se lo cuenten a sus familiares más cercanos.

Y es que detrás de esta ruptura habría unos celos muy importantes por parte del joven con el que había estado Leonor. Un joven al que no le hizo ninguna gracia que la Princesa de Asturias quisiera aprovechar la parada en Nueva York para ver a su exnovio. El joven brasileño, llamado Gabriel, al que conoció durante su bachillerato internacional en Gales. Una situación que llevó al límite al actual novio de Leonor, que no aceptó pasar por algo así.

Leonor no acepta los celos en la pareja

De este modo, Leonor, que no quiere que nadie la controle ni le diga lo que puede o no puede hacer, habría optado por cortar por lo sano y dejar de forma inmediata a su novio, el cual se quedó con una mano delante y otra detrás.