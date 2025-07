Compañeros de Leonor en Elcano denuncian que ha sido aprobada sin llegar a la nota mínima

La experiencia de Leonor a bordo de Elcano llega a su final. La Princesa de Asturias y el resto de la tripulación del buque escuela ya han pasado por Gijón, en una de las últimas paradas antes de dirigirse a Cádiz para poner punto y final a una larga travesía en la que Leonor lo ha pasado realmente mal. Desde sus relaciones con los oficiales y comandantes de la embarcación, hasta su rendimiento en las pruebas físicas, se hacía más que evidente que la hija de los Reyes de España no estaba preparada para formar parte de dicha expedición, para la cual se requería una formación que Leonor nunca recibió.

De hecho, tal y como hemos podido saber, los compañeros de Leonor están muy enfadados por el hecho de que la Princesa de Asturias va a necesitar un rendimiento mucho peor al suyo para poder ser aprobada y seguir con su formación militar. Aseguran que no merece nada de lo que se le está dando, ya que físicamente sus resultados han sido paupérrimos y la exigencia ha sido mínima.

Leonor nunca ha ofrecido un rendimiento aceptable

Cabe destacar que el punto fuerte de Leonor nunca fue su capacidad física; de hecho, esta fue una de sus grandes flaquezas desde pequeña. La hija de los Reyes de España siempre ha sido una estudiante modélica, algo que se ha mantenido en la Armada, donde en lo puramente académico ha sido ejemplar y ha logrado resultados envidiables. Sin embargo, el ejército va mucho más allá de lo teórico y también se debe llevar todo a la práctica.

Los compañeros de Leonor creen que debe ser suspendida

Al ver lo mal que lo ha hecho Leonor en todas y cada una de las pruebas físicas a las que se sometía, los compañeros han llegado a la conclusión de que no puede aprobar de ninguna forma. No tiene el nivel mínimo para seguir adelante con su formación militar y eso es algo que molesta mucho. Creen que el trato ha sido muy desigual y que los mínimos deben ser iguales para todos. Algo que ya han denunciado, pero que no esperan que tenga ningún resultado.

Así pues, hay cierto nivel de indignación por culpa del lamentable rendimiento de Leonor en sus pruebas físicas, las cuales deberían evitar que se aprobara la instrucción militar de la Princesa de Asturias, que sabía que estaba aprobada incluso antes de comenzar.