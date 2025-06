Compañeros del Blas de Lezo hablan muy mal del novio de Leonor

Durante su paso por Elcano, una de las noticias más sonadas sobre Leonor, fue su ligue con uno de sus compañeros guardiamarinas. Esta relación no fue algo que pasara nada desapercibido ni en Zarzuela ni en la Armada. De hecho, no fueron pocos los que se alarmaron cuando se enteraron del chico con el que Leonor estaba saliendo. Y es que, si había una persona a la que todos veían como una mala influencia, ese era el joven del que Leonor se habría enamorado durante su travesía a bordo de Elcano. De hecho, hasta en el Blas de Lezo hablan mal de él.

Tal y como han revelado fuentes cercanas a la marina, no hay nadie dentro del ejército de mar, que no conozca las malas artes del novio de Leonor. De hecho, nada más llegar al Blas de Lezo, los compañeros de Leonor la advirtieron y le pidieron que tuviera mucho cuidado con ese chico. Aseguran que no es trigo limpio y que sus intenciones nunca están libres de intereses egoístas.

La mala fama del novio de Leonor está más que ganada

La realidad es que el chico con el que Leonor ha comenzado una relación no solo tiene mala fama entre las altas esferas de Madrid, también se la ha ganado, por méritos propios dentro de la Armada. Cuando sus compañeros tienen que hablar de él, muchos lo definen como una mala persona. Un chico manipulador que siempre está buscando su propio bien, aunque implique hacer que otra persona lo pase realmente mal. Por lo que están seguros de que le va a hacer mucho daño a Leonor.

Tanto es así, que no son pocos los que aseguran que lo que está haciendo el joven, responde a su plan de dar un braguetazo y ganar mucho dinero a costa de Leonor. Lo definen como traidor y como una persona que usará todo lo que tenga a su alcance para llegar a su objetivo final.

Así pues, en el Blas de Lezo también se han encargado de pedirle a Leonor que vaya con mucho cuidado a la hora de mantener su relación con el chico que conoció en Elcano. Pues no se trata de una persona especialmente buena.