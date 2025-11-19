Compañeros del Forward College de Lisboa explican la indiferencia de la infanta Sofía por su abuela

La infanta Sofía ha comenzado un capítulo importante en su vida: su primer año en el Forward College de Lisboa, un centro privado con enfoque internacional que combina excelencia académica con experiencias interculturales. Allí estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y su vida diaria gira en torno a clases en inglés, debates en grupos reducidos y actividades que fomentan liderazgo y pensamiento crítico.

Su residencia en Lisboa es moderna y cómoda, con habitaciones individuales y espacios compartidos como salas de estudio, cocina, gimnasio y zonas de relajación. Este ambiente le ofrece independencia y la oportunidad de desenvolverse en un entorno totalmente diferente al que vivía en España, lejos del protocolo y de la constante exposición mediática. Para Sofía, este primer año supone no solo aprender sobre política y relaciones internacionales, sino también construirse como persona y explorar la autonomía que su rol de infanta no siempre le ha permitido.

La relación distante con sus abuelos

A pesar de este entusiasmo por su nueva etapa académica, en el terreno familiar la situación es más compleja. Con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, prácticamente no mantiene contacto; los encuentros son escasos o inexistentes, y no hay señales de una relación cercana.

Con su abuela, la reina Sofía, la relación tampoco parece especialmente afectuosa. Los compañeros del Forward College comentan que Sofía muestra cierta indiferencia hacia ella: no hay gestos de complicidad ni contacto frecuente, y la interacción se limita a momentos formales cuando coinciden. La expresión más clara es la falta de “feeling”: no hay química ni cercanía emocional, solo una relación cordial pero distante.

Quienes la rodean perciben que esta distancia no es necesariamente negativa para Sofía; más bien, parece reflejar su deseo de autonomía y de enfocarse en su propia vida universitaria. La infanta se muestra reservada, centrada en sus estudios y en construir amistades dentro de su nuevo entorno, dejando atrás la presión de la vida palaciega y las expectativas familiares. En este equilibrio entre independencia y distancias familiares, Sofía parece estar encontrando su propio camino, aprendiendo a combinar la vida académica con los lazos que decide mantener.