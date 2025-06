Cónclave en Zarzuela, la infanta Elena y Cristina piden a su hermano que deje morir a Juan Carlos I en casa

La salud de Juan Carlos I va de mal en peor, los medicamentos han dejado de hacer efecto y su estado físico es realmente malo. No puede caminar, su pierna izquierda está totalmente rígida y solamente aguanta los dolores cuando le inyectan calmante a través de inyecciones intramusculares. Además, tiene que vivir postrado en una silla de ruedas. El emérito dice que esto para él ya no es vida y se siente sumamente débil y flojo. Cree que está viviendo sus últimos momentos y ha pedido a sus hijos que lo ayuden a tener un final digno.

En este sentido, lo que Juan Carlos I pide, por encima de todo, es volver a vivir en Zarzuela. Según relatan fuentes cercanas a la Casa Real, el emérito siente que no puede seguir estando lejos de su tierra y que para él y para toda la institución, sería una gran deshonra que acabara muriendo en otro país sin recibir ningún tipo de funeral en su honor.

Felipe VI tiene reticencias con el regreso de su padre

Ante estas peticiones por parte de Juan Carlos I, la posición de Felipe VI sigue siendo clara. No quiere ruido alrededor de la Casa Real y pide a su padre que tenga un poco de consciencia. Su vuelta aumentaría el ruido alrededor de su figura y no se pueden permitir que eso sea así. Por lo que, si fuera por Felipe VI, Juan Carlos I no debería regresar a la residencia real. Sin embargo, la infanta Elena y la infanta Cristina siguen insistiendo.

Las hijas del emérito entienden perfectamente lo que pide su padre. No puede morir tranquilo si sigue en Abu Dabi. Quiere sentarse a negociar con Felipe VI las condiciones de su funeral y la posibilidad de volver a vivir en Zarzuela. Pues, Juan Carlos I considera que merece que su entierro esté a la altura de la reina Isabel II.

Así pues, a pesar de las reticencias de Felipe VI, sus hermanas y Juan Carlos I le están pidiendo que se plantee la posibilidad de, como mínimo sentarse a negociar con su padre, el cual está desesperado por volver a Zarzuela.