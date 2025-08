Crece la preocupación en Casa Real por las grabaciones entre Letizia y Pedro Sánchez

La reina Letizia hace mucho tiempo que no goza de la mayor de las popularidades entre la sociedad española. Desde que llegó al trono se ha labrado una muy mala fama por culpa de sus más que desagradables actitudes delante del público. Nunca ha destacado por ser nada simpática ni por llevarse bien con la gente. Más bien todo lo contrario, en el colegio nunca cayó bien en la clase, tampoco en la universidad y en el trabajo creció gracias a su facilidad manipuladora, no por mucho más. Todo esto la ha llevado a ser una mujer que, solo por sus ansias de poder, está donde está. Y porque ha jugado muy bien sus cartas. Eso sí, este all in con Pedro Sánchez le podría salir realmente mal.

Según se han encargado de revelar periodistas como Diego Arrabal o Laura Rodríguez, la UCO cuenta con una serie de grabaciones que, de hacerse públicas, no es que podrían arruinar la imagen pública de Letizia, sino que echarían por tierra y pondrían a temblar todos los cimientos de la Casa Real. Ahí nadie se salvaría ante una trama de corrupción en la que la Reina de España está metida junto al Presidente del Gobierno. De aquí nadie saldría con cabeza. Ni la monarquía ni el Gobierno de España.

En Zarzuela hay auténtico pánico

Según se ha ido contando, en las conversaciones entre Sánchez y Letizia se puede entender perfectamente cómo es que Letizia le pide consejo sobre cómo hacer negocios en República Dominicana, un territorio archiconocido por todos los beneficios fiscales, no por ser ningún centro tecnológico ni de negocios. Es muy claro, en ese país se evaden impuestos. No hay más que decir. Y Letizia, presuntamente, habría buscado la forma de hacerlo. La reina de España gana mucho dinero y se ha hartado de pagar a Hacienda.

Esta situación, de hacerse pública, haría que la Casa Real se derrumbara de un día para otro. Tras los escándalos de Juan Carlos I, ya se pusieron a temblar, pero Felipe VI lo aguantó. Sin embargo, que Letizia use sus contactos con Pedro Sánchez para, presuntamente, evadir impuestos, no se lo perdonaría nadie.

Así pues, en Casa Real hay auténtico pánico por la posibilidad de que la UCO saque a escrutinio público las supuestas conversaciones entre Letizia y Pedro Sánchez.