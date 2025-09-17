Diogo Lopes Da Costa, experto en inmuebles en Cascais, donde reside Juan Carlos I: “Es un mercado al alza”

Cuando se filtró que Juan Carlos I iba a pasar a vivir a Portugal, no fueron pocos los que se preguntaron qué es lo que tiene el país luso que lo convierte en un lugar tan apetecible para que Juan Carlos I apueste por dejar todos los lujos que uno se pueda imaginar en Abu Dabi, por las tierras lusas, mucho menos conocidas por los lujos. Sin embargo, la realidad es que, más allá de la facilidad para viajar a España en menos de una hora de avión, el emérito ha sido uno de los primeros en invertir en uno de los mercados inmobiliarios de lujo de mayor nivel del mundo.

Y esto no es algo que digamos nosotros, lo cuenta un experto en inmuebles, Diogo Lopes Da Costa, que afirma que Cascais, junto a Oporto y Lisboa, es uno de los mercados que está cotizando al alza dentro de Portugal. En este sentido, mientras que las dos grandes ciudades lusas sí que destacan por ser centros de negocios y por ser algo más ajetreadas, Cascais es el lugar ideal para alguien como Juan Carlos I, que necesita comodidad.

Una apuesta segura para el emérito

La realidad es que Cascais no fue elegido como un lugar al azar. Cascais es uno de los centros neurálgicos del lujo en Portugal, por lo que, a pesar de que no está al lado de ninguna gran ciudad, sí que cuenta con todo tipo de comodidades para hacer que la vida de aquellos que residen allí sea lo más agradable posible. Lo va a tener todo a su disposición, desde centros comerciales de lujo hasta clínicas privadas de primer nivel.

Juan Carlos I invierte con cabeza

Además, la mansión de Don Juan Carlos será un valor seguro a nivel financiero. Estamos hablando de un mercado, el de Cascais, en el que sobra el interés: cada vez más gente quiere aprovechar todo lo que ofrece el país luso, y eso va a hacer que el inmueble que ha adquirido el emérito se revalorice de forma rápida. Es un valor seguro.

Así pues, como afirma el experto Diogo Lopes Da Costa, Cascais es un mercado al alza y un lugar que Juan Carlos I ha elegido con mucha cabeza y con mucho acierto.