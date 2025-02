El círculo íntimo de Felipe VI le pide que no lleva a Letizia a cenas ni viajes

La relación entre Felipe y Letizia ha sido, desde el principio, compleja y marcada por diferencias tanto en personalidad como en intereses. A lo largo de los años, han compartido ciertas actividades en común, como acudir juntos al teatro, al cine o a la ópera. No obstante, existen ámbitos en los que sus gustos son completamente opuestos. Mientras que el rey disfruta de deportes como el esquí y la vela, su esposa no solo no comparte ese entusiasmo, sino que siente un profundo rechazo hacia dichas actividades. Esta disparidad en sus aficiones ha generado una creciente distancia entre ellos, especialmente cuando se trata de eventos relacionados con el entorno marítimo, una esfera en la que Letizia ha preferido no involucrarse.

Esta falta de interés por parte de la reina respecto a los pasatiempos favoritos de Felipe no ha pasado desapercibida en su círculo más cercano. De hecho, aquellos que rodean al monarca han llegado a celebrar la ausencia de Letizia en actividades náuticas, pues consideran que su presencia es incómoda. Los amigos del rey han optado, en numerosas ocasiones, por reunirse únicamente con él, evitando incluir a su esposa en sus encuentros. No han mostrado simpatía por ella desde el inicio y la han percibido como una persona distante, calculadora y difícil de tratar.

Los amigos de Felipe VI nunca han soportado a Letizia

Desde los primeros años de matrimonio, la relación entre Letizia y los amigos de Felipe ha sido tensa. Algunos de ellos han expresado su desdén hacia ella de manera abierta, refiriéndose a su origen modesto con comentarios despectivos. La han considerado una persona con actitudes altivas y un temperamento que no facilita la convivencia en los encuentros sociales. Según fuentes cercanas, sus constantes gestos de desaprobación y sus cambios de humor han generado fricciones dentro del entorno del rey.

La situación se ha visto aún más deteriorada con el escándalo relacionado con Jaime del Burgo y la posterior separación de hecho entre Felipe y Letizia. Este episodio ha servido para profundizar el rechazo de los amigos del monarca hacia la reina. En la actualidad, han dejado claro que no desean su presencia en sus reuniones y cenas, lo que prácticamente la ha excluido de la vida social del rey. Letizia ya no es considerada bienvenida, y ni siquiera se contempla la posibilidad de que acompañe a Felipe en sus encuentros nocturnos o durante los fines de semana.

Todo esto refleja una brecha cada vez mayor entre Letizia y el círculo íntimo de Felipe. Mientras el rey sigue manteniendo sus amistades de toda la vida, la reina se encuentra más aislada y apartada de esos espacios. Esta situación es un síntoma más de la crisis que enfrenta la pareja, en la que las diferencias y el distanciamiento social parecen profundizar las tensiones en su matrimonio.