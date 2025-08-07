El CNI fue a Zarzuela para preguntar a Letizia por el dinero de República Dominicana

El asunto de Letizia y sus inversiones en República Dominicana comienza a tener una mala pinta importante. Los audios interceptados por la UCO en los que, según Diego Arrabal y otros periodistas, se puede escuchar cómo Letizia y Pedro Sánchez hablan sobre la posibilidad de meter dinero en cuentas del país caribeño se han convertido en el principal foco de atención de la actualidad monárquica. Y es que, desde que se comenzó a saber todo este asunto, ha habido todo tipo de movimientos en Zarzuela. Todo orientado en una misma dirección: evitar que hubiera un problema demasiado grande en el seno de la Casa Real.

Ante esta situación, cuando la UCO se hizo con los audios que llenarían de problemas a Letizia y a Pedro Sánchez, rápidamente se lo hicieron saber a los servicios de inteligencia. Lo que llevó al CNI a comenzar a trabajar para evitar que las cosas fueran a más. Tomando la decisión, según la información de Arrabal, de trasladarse a Zarzuela para preguntar a Letizia sobre dichas grabaciones. Una visita cuya intención no iba más allá de buscar una solución que no hiciera daño a nadie. Ni a la Reina, ni al Presidente, ni a la justicia española.

Letizia no recibió nada bien la visita

Sin embargo, lejos de entender que iban a ayudarla, Letizia tomó la decisión de salir con todo y, con toda la rabia del mundo, cargó contra los agentes del CNI que la fueron a ver. Los recibió a voces y de unas muy malas maneras. No llegó a las manos pero por poco. Evidentemente no dejó pasar a nadie y los echó de la residencia real de unas muy malas maneras. Una clara evidencia de que se trata de un tema muy escabroso para Letizia y que la pone ciertamente nerviosa y de mal humor.

A partir de aquí, no hay nadie que pueda saber en qué va a terminar una historia que, una vez levantado el secreto de sumario, podría provocar un auténtico terremoto dentro de la Casa Real y del Gobierno de España. Y es que se implican a dos de las personalidades más importantes y relevantes de nuestro país.

Así pues, fue tan grave lo que descubrió la UCO, que el CNI tuvo que intervenir y tratar de calmarlo todo con una visita a Zarzuela, que no acabó nada bien.