El comandante de Elcano tiene a Letizia silenciada en el teléfono porque le está haciendo la vida imposible

Letizia nunca estuvo especialmente de acuerdo con el hecho de que Leonor se embarcara en Elcano para que pasara más de medio año alejada de todo, navegando por el Atlántico. Y es que a Letizia, a la que le gusta tenerlo todo absolutamente controlado, en especial todo lo que hagan o dejen de hacer sus hijas, no le está sentando nada bien esto de no poder ver con sus propios ojos a su hija, a la que considera que no están protegiendo del todo bien en Elcano, lo que la ha llevado a dudar mucho de la labor del comandante de Elcano.

Ante esta situación y aprovechando su figura de poder máximo, Letizia no dudó en ponerse en contacto directo con el comandante de Elcano. Al que, según cuentan fuentes cercanas a la Armada, Letizia ya tiene más que harto con las constantes llamadas para tener controlado todo que pasa y deja de pasar en el buque escuela. Lo que ha acabado desesperando al propio comandante.

Letizia ha agotado la paciencia de todo el mundo

La realidad es que el hecho de recibir hasta cinco llamadas en un solo día ha acabado agotando la paciencia del comandante de Elcano. Pues, lejos de aceptar que lo acribillen a preguntas y que le cuestionen todo lo que decide, ha acabado optando por bloquear las llamadas de Letizia. Pues, para poder llevar a cabo su labor necesita actuar con la cabeza fría y sin que nadie lo cuestione. Mucho menos alguien con los conocimientos de Letizia, que no sabe nada sobre navegación.

De este modo, harto de aguantar las faltas de respeto por parte de la Reina de España, el comandante de Elcano habría optado por bloquear las llamadas de Letizia y así ahorrarse las cinco llamadas diarias que se había acostumbrado a recibir por parte de la madre de Leonor.

Así pues, Leonor no es la única que se siente presionada y controlada por Letizia, sino que también es el comandante de Elcano, que para evitar que lo moleste más con sus llamadas, ha tomado la decisión de bloquear el número de teléfono desde el que lo llama la reina Letizia.