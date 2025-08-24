El equipo médico actúa por la gravedad de Leonor

La libertad que ha encontrado en su vida lejos de Zarzuela no le ha venido nada bien a Leonor. La hija mayor de los Reyes de España ha descubierto que la vida alejada de las garras y el control de Letizia es mucho más divertida y entretenida de lo que jamás había podido imaginar. En especial en lo que se refiere a los hábitos de vida, los cuales ya le han comenzado a pasar una seria factura. Y es que, desde los altos mandos del ejército advierten de que el estado físico de Leonor es indigno de una persona que ha pasado por las fuerzas armadas. De hecho, aseguran que si no fuera Princesa de Asturias jamás hubiera sido aprobada.

Ante esta situación, Letizia, consternada por el pésimo estado de forma de su hija, ha tomado cartas en el asunto. No puede tolerar que Leonor no sea capaz de mantener una dieta equilibrada y que su estado de forma sea tan malo. Para ella es algo inaceptable y que debe cambiar de forma radical durante el verano. Hay que rehacer una dieta que ya hacía meses que estaba torcida, pero que en Elcano acabó de empeorar del todo.

Un equipo entero a cargo de Leonor

Para subsanar todo lo que se ha hecho a base de comidas poco nutritivas y sumamente calóricas, basadas en fritos, dulces y productos grasos, Letizia ha contratado a un equipo de expertos para recomponer físicamente a Leonor. Este equipo cuenta con endocrinos, dietistas y especialistas físicos para que la Princesa de Asturias vuelva a estar en plena forma. Algo fundamental para la tranquilidad de una Letizia, que no soporta ver a sus hijas pasadas de peso.

Todo esto conlleva un control más que exhaustivo a lo largo del verano, donde a pesar de estar de vacaciones, Leonor ha estado sometida a un estricto control alimentario dedicado a generar un déficit calórico que le permita perder peso, a la vez que, con un ejercicio moderado, pueda ir ganando algo de masa muscular.

Así pues, por culpa de la desequilibrada dieta que ha llevado a lo largo de los últimos años, Leonor ha llegado al verano en un pésimo estado de forma, el cual ha hecho que haya estado muy cerca de suspender en el ejército.