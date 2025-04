El equipo médico de Elcano, autorizado a intervenir por orden directa de Felipe VI ante la gravedad

Desde que embarcó en el puerto de Cádiz, Letizia estaba convencida de que no era buena idea que Leonor comenzara esa larga travesía a través del Atlántico. Una corazonada, la de la esposa de Felipe VI, que el tiempo ha acabado confirmando que no estaba tan alejada de la realidad. Y es que, desde que zarpó, no ha habido ni una sola semana tranquila a bordo de Elcano, donde Leonor ha tenido problemas de todo tipo, desde inconvenientes a nivel de salud, hasta problemas sentimentales y con los paparazzis. Lo que ha convertido la aventura por alta mar de Leonor en un auténtico infierno.

En este sentido, uno de los problemas que más ha alarmado a Letizia, ha sido el importante bajón físico que ha mostrado la Princesa de Asturias. Y es que, lejos de haber mantenido las dietas que le dieron los especialistas durante su estancia en Marín, Leonor se ha acostumbrado a arrasar la zona de fritos y dulces del buffet libre de Elcano. Lo que ha echado a perder toda la condición física de la hija de los Reyes de España.

De este modo, por orden directa de Felipe VI, en Elcano han dado luz verde para que un equipo de dietistas y endocrinos se pongan manos a la obra con Leonor para cambiar de forma radical sus hábitos alimentarios y así hacer que recuperar toda esa forma física que ha perdido por culpa de una dieta desequilibrada en todos los sentidos posibles.

La salud de Leonor está en problemas

Cabe destacar que la Princesa de Asturias nunca fue un prodigio físico. De hecho, en Marín ya tenía problemas para superar las pruebas físicas a las que era sometida. Una realidad que se ha agravado en Elcano, donde por culpa de descontrol alimentario, no solo está peor físicamente, sino que también ha visto como su salud estomacal ha empeorado sensiblemente por la gran cantidad de alimentos grasos y azucarados que consume a lo largo del día.

Así pues, por orden directa de Felipe VI y Letizia, desde Elcano han aceptado la intervención de dietistas y endocrinos que deberán trabajar para devolver a Leonor a un estado físico aceptable para un guardiamarina.