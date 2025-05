El equipo médico de Elcano pidió a Letizia rebajar la presión a Leonor porque sufre crisis de ansiedad

La travesía de Leonor a bordo de Elcano se está acercando a la recta final. A pesar de que todavía le queda para en Nueva York, la Princesa de Asturias comienza a ser capaz de ver la luz al final del túnel. Siente que la pesadilla va llegando a su final y que por fin va a poder estar tranquila en tierra firme y sin toda la presión que ha sentido a bordo del buque escuela, donde ha sentido que no podía hacer nada sin que todas las miradas estuvieran encima de ella.

En este sentido, Leonor no solo ha acusado todos los problemas que le han provocado sus mareos y vómitos constantes. Al final del día eso ha sido lo de menos. Pues, ha sido a nivel psicológico que Leonor no ha aguantado la presión. La cual no solamente venía por los medios de comunicación y por culpa de los paparazzi. Sino que también la sentía por parte de su madre, la Reina Letizia.

Y es que a lo largo de esta segunda mitad de travesía por el Atlántico, Letizia se ha obsesionado con el control sobre todo lo que haga su hija. Algunos compañeros de Leonor han llegado a afirmar que su madre la llama hasta en cinco ocasiones cada día. Una situación que ha llevado al límite a Leonor que no puede estar unas horas tranquila sin recibir la presión por parte de su madre.

El equipo médico pide sensatez a Letizia

La realidad es que todas estas llamadas por parte de Letizia son mucho más perjudiciales que positivas. Es por este motivo que, para evitar que Leonor siga sufriendo el estrés que la ha perseguido a lo largo de estas últimas semanas, el equipo médico de Elcano ha pedido a Letizia que tenga un mínimo de sensatez. Para la salud mental de Leonor no es nada positivo que su madre la esté llamando en todo momento para cuestionar todo lo que hace.

Así pues, para salvaguardar la salud mental de la Princesa Leonor, los médicos de Elcano han tenido que pedir a Letizia que deje de llamar constantemente a su hija, ya que eso solamente le está generando un estrés innecesario a la joven.