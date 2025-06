El equipo médico de Zarzuela mentaliza a la reina Sofía para un desenlace fatal

Hace tiempo que no llegan buenas noticias a oídos de la reina Sofía. La emérita se está hartando de escuchar como los médicos no hacen más que informarla sobre malos diagnósticos en todos los miembros de la Casa Real. En este sentido, cuando no se trata de un nuevo empeoramiento por parte de Juan Carlos I, se trata de una actualización negativa sobre su hermana, Irene de Grecia que lleva varios años luchando contra el Alzheimer, el cual, poco a poco, está haciendo que la hermana menor de la reina Sofía se vaya apagando sin poder hacer nada al respecto.

Ante esta situación, Felipe VI ha puesto a disposición de su madre, todos los elementos necesarios para que no se siente sola y para que pueda mantenerse lo más fuerte ante un desenlace que se presupone fatal, pero que todavía va a tardar un tiempo en llegar. Es decir, el trágico fallecimiento de la tía Pecu.

Los efectos del Alzheimer empiezan a ser devastadores

La realidad es que más allá de lo mal que lo está pasando Irene de Grecia, la reina Sofía también está sufriendo como nunca antes lo había hecho. Y es que tener que ver como su querida hermana va dejando de ser ella misma, hasta llegar a un punto en el que no reconoce a ninguno de sus seres queridos, ha dejado destrozada a la emérita, que ha pasado semanas enteras llorando por culpa del empeoramiento tan grave que ha ido mostrando su hermana a lo largo de los meses en los que ha estado batallando contra un Alzheimer que está ganando la batalla contra la tía Pecu.

Esta situación solamente puede tener un desenlace. El fallecimiento de la paciente. Y es que, a pesar de que se han estado buscando todo tipo de curas, esta enfermedad degenerativa siempre tiene el mismo final para los que la padecen. La muerte. Algo para lo que Doña Sofía lleva mucho tiempo preparándose.

Así pues, ya son los propios médicos de Zarzuela. Los que se han encargado de hacerle saber a la reina Sofía, que hará bien de prepararse mentalmente para el trágico final de su hermana, Irene de Grecia.