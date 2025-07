El ligue de verano de Leonor es el heredero de una de las familias de más dinero de Madrid

La princesa Leonor vuelve a estar en el centro de todas las miradas, y esta vez no es por un acto institucional ni por su uniforme de campaña. Las imágenes que llegaron desde Salvador de Bahía, durante la travesía del Juan Sebastián Elcano, destaron un auténtico terremoto. Leonor, con un look relajado y sonrisa limpia, disfrutando de una fiesta como cualquier otra chica de 19 años, pero con un detalle que no ha pasado desapercibido: a su lado, un joven guardiamarina con el que no se separó en toda la noche y con el que sigue a día de hoy.

Tiene 20 años, madrileño, y pertenece a una de esas familias de Madrid donde el dinero no se exhibe, se gestiona en silencio. Con un apellido de los que gusta en los Borbón y un expediente académico intachable que ha acompañado con una pasión desmedida por las regatas y el bádminton. Entró en la Escuela Naval de Marín por convicción y fue allí donde coincidió con Leonor el pasado agosto. Desde ese momento, no han dejado de surgir rumores que apuntan a que entre ellos hay algo más que buena sintonía.

Una relación que no tardó en consolidarse

La conexión fue inmediata. En octubre, se les vio juntos en un pub de Pontevedra, viendo un partido del Real Madrid, compartiendo miradas y risas que hablaron más que mil palabras, esa realción podía ir mucho mas allá. Desde entonces, han mantenido el contacto con la discreción que exige su entorno, pero sin renunciar a esa complicidad que nace cuando no tienes que fingir. La travesía en el Elcano lo cambió todo.

El momento clave llegó en esa fiesta en Salvador. Música, confidencias y un beso en el cuello de Leonor que fue correspondido con otro en los labios. Nada escandaloso, pero suficiente para confirmar que Leonor está viviendo su primer gran amor. Porque sí, Leonor es la futura reina de España, pero también es una chica de 19 años que se permite soñar, ilusionarse y sentir mariposas en el estómago en un verano que no olvidará jamás.

Así pues, a pesar de que que no es que sea el joven con mejor fama de la ciudad de Madrid, la realidad es que Leonor lo está pasando bien con el novio que se echó en Marín y con el que acabó con establecer su relación en Elcano.