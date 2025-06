El Príncipe Alberto lleva años luchando contra una adicción que ahora amenaza su vida

A lo largo de los últimos meses, hemos visto como el Príncipe Alberto habido mostrando un estado física cada vez más tocado y preocupante. El mandamás de la Casa Real de Mónaco lleva muchas años luchando para cambiar su forma física, la cual se ha convertido en un importante motivo de preocupación debido a los efectos que puede tener en la salud del Príncipe Alberto que, por su parte, sigue siendo imposible adelgazar debido a una adicción que lleva muchos años arrastrando y contra la que no puede hacer absolutamente nada.

Aquellos que conviven con el Príncipe Alberto aseguran que es un pozo sin fondo. A la hora de comer no tiene forma alguna de controlar ni las cantidades ni la calidad de los alimentos. Y es que, a pesar de poder permitirse los alimentos de mayor calidad del mundo, Alberto, con lo que de verdad disfruta es con los ultraprocesados y la comida basura. Es decir lo que ha asociado a la eliminación de la ansiedad y el estrés.

La dieta de Alberto de Mónaco lo mata poco a poco

La realidad es que no hay un solo dia en el que el Príncipe Alberto no se alimente a base de productos muy grasosos. No quiere ni oir hablar del pollo y el arroz ni de nada que pueda tener que ver con una dieta sana. Pues el problema va más allá de la comida en ella misma, es un problema de estrés y ansiedad, lo que lleva a Alberto de Mónaco a comer muy por encima de lo que debería.

Ante esta situación, no han sido pocos los intentos por parte del equipo médico de Mónaco de poner a dieta a Alberto II. Sin embargo, siempre pasa lo mismo, hace las cosas bien durante unos pocos días, para luego echarlo todo a perder y volver a comer especialmente mal. Lo que pone en grave riesgo su vida y su salud.

Así pues, en Mónaco hay una creciente preocupación respecto del estado de salud del Príncipe Alberto, que ya sabe que no puede ni debe seguir con un estilo de vida que amenaza tam gravemente su estado de salud a medio y largo plazo.