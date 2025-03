El Príncipe Harry lleva cuatro años sin hablar con Carlos III y el Príncipe Guillermo

Hace ya más de cuatro años del momento en el que el Príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de dejar su puesto en Buckingham como Duques de Sussex. El hijo menor de Carlos III abandonó a su familia para comenzar de cero en Estados Unidos, junto a su esposa. Una decisión que no sentó nada bien en la Casa Real de Gran Bretaña, donde todavía no han sido capaces de perdonar el pésimo comportamiento por parte del Duque de Sussex, que desde que dejó Inglaterra no ha vuelto a entablar conversación con su familia.

Tan grave ha sido la ruptura entre Harry de Sussex y toda su familia, que tal y como indican fuentes cercanas a la Casa Real de Inglaterra, el hijo menor de Carlos III se enteró por la prensa, del ingreso de su padre al hospital donde le detectaron el cáncer de colon con el que sigue luchando. Una triste realidad que ha acabado evidenciando que la relación entre el Príncipe Harry y toda su familia está completamente rota.

Ante esta situación, tal y como hemos podido saber, Harry se está comunicando con su familia a través de intermediarios. No guarda ningún tipo de contacto ni con su padre ni con su hermano, lo que ha complicado que haya conversaciones para facilitar el regreso del Duque de Sussex a Inglaterra para estar cerca de Carlos III en el que podría ser su último año de vida.

Harry necesita volver a Buckingham cuanto antes

La realidad es que, tal y como han revelado personas muy cercanas a Harry, está como loco para volver a vivir en Buckingham. El Duque de Sussex quiere estar cerca de su padre para acompañarlo en el momento más complicado y delicado de su vida y facilitarle las cosas durante su lucha contra el cáncer. Sin embargo, después de más de cuatro años sin entablar conversación con Carlos III no con el Príncipe Guillermo, resulta muy complicado que se pueda gestionar el regreso de Harry a su país.

Así pues, después de confirmar que Harry se enteró del ingreso hospitalario de su padre a través de los medios de comunicación, queda claro que el Duque de Sussex lleva más de cuatro años sin tener ningún tipo de contacto con su padre ni con su hermano.