El Príncipe Harry perderá decenas de millones si Carlos III cumple con su amenaza

El regreso del Príncipe Harry a Reino Unido se ha convertido ya en una cuestión de orgullo personal para Carlos III, que antes de que su madre falleciera, le prometió que iba a hacer que la familia Windsor volviera a estar unida. Un plan que, por lo que sea, está muy lejos de llegar a su cumplimiento. Y es que si hay alguien que no está por la labor de volver, ese es Harry de Sussex, que tras los últimos enfrentamientos con su padre, parece que está más que concienciado con no volver a pisar Buckingham.

Ante esta situación, tal y como afirman fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, Carlos III habría comenzado a mover hilos para poner una última medida de presión, destinada a forzar el regreso de su hijo menor. Un Harry que, hasta el momento, se ha negado a ceder en ningún aspecto, a pesar de haber hecho público que le gustaría volver.

Carlos III lanza el ultimátum al Príncipe Harry

Según hemos podido saber, la última jugada de Carlos III pasa por amenazar a su hijo con la posibilidad de despojarlo de su título de Duque de Sussex. Una decisión que podría acabar dejando en fuera de juego a Harry, que lo último que se hubiera esperado era que su padre se atreviera a poner en juego su ducado. Sin embargo, esta no ha sido la única amenaza por parte de un Carlos III que ha comenzado a jugar con el bolsillo de su hijo, que ya sabe que si no vuelve, perderá muchos millones.

Y es que, quitarle el ducado no es la única amenaza que ha hecho Carlos III, sino que, como ya lleva tiempo diciendo, podría tomar la decisión de hacer que Harry deje de formar parte de su testamento. Por lo que no le dejaría la gran suma de millones de libras que pudiera esperar. Algo que no solo afectaría a Harry, sino que también dejaría tocados a Archie y a Lilibet.

Así pues, Carlos III ha comenzado a jugar más fuerte con su hijo. Pues Harry ya sabe que si quiere mantener el título de Duque de Sussex debe volver a Reino Unido.