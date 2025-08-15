El Prínicpe Guillermo odia al hijo de Camilla Parker Bowles

La tensión en la familia real británica ha entrado en una fase crítica. Según fuentes muy cercanas a Buckingham, el príncipe Guillermo ya no disimula su creciente rechazo hacia Tom Parker Bowles, el hijo mayor de la reina Camilla. Tras años de roces, comentarios y rivalidades internas, el heredero al trono habría decidido que, cuando llegue su momento como rey, no tolerará ni a Tom ni a su madre cerca del poder.

La relación entre los Windsor y los Parker Bowles siempre ha sido complicada, pero recientes movimientos y actitudes han llevado a Guillermo al límite. Dentro del palacio se comenta que considera a Tom una presencia tóxica, alguien que pone en riesgo la estabilidad de la monarquía con su prepotencia y su afán de protagonismo. No es solo una cuestión personal: para el príncipe de Gales, la influencia de Tom representa una amenaza real para la institución que pronto encabezará.

Guillermo detesta a Tom y Camilla

La frialdad de Guillermo no se queda en Tom. Su relación con Camilla ha estado marcada por la distancia desde el primer momento en que ella se integró oficialmente en la familia real. El príncipe nunca ha ocultado su desagrado, y según fragmentos filtrados de los libros de memorias de Harry, los hermanos han llegado a verla como la figura responsable de muchas de las dificultades de su madre, Lady Di, consolidando un resentimiento que parece imposible de revertir.

Tom Parker Bowles, por su parte, ha reforzado esta animadversión. Sus comentarios sobre los Windsor, sus intentos de destacar mediáticamente y su aparente ambición de aprovecharse del prestigio de la Corona lo han convertido en un enemigo declarado. Según fuentes del palacio, Guillermo está decidido a que ni Camilla ni Tom tengan influencia ni presencia cerca de Buckingham una vez él ocupe el trono.

Por ahora, el príncipe de Gales debe esperar. Todo depende de la permanencia de Carlos III y de la estabilidad de la monarquía. Pero los planes de Guillermo son claros: cuando llegue su momento, su prioridad será proteger la Casa Real de lo que él considera influencias negativas. Así pues, el ascenso de Guillermo podría marcar un antes y un después en la historia de la familia real británica, con Camilla y Tom Parker Bowles obligados a ceder el paso y desaparecer del centro del poder.