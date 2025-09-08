El síndrome que está apagando la vida de la reina Sofía

Desde hace muchos años, la reina Sofía ha tenido en Irene de Grecia a su mayor y único apoyo. Su hermana ha sido la única que ha estado a su lado cuando las cosas han ido mal, ya sea por culpa de situaciones sociales como lo fue la caída de la monarquía en Grecia o por temas más personales relacionados con su terrible relación matrimonial con Juan Carlos I. Han sido uña y carne a lo largo de su vida y se han complementado perfectamente en todos los aspectos posibles, tanto en lo emocional como en lo intelectual. Formaban una dupla perfecta hasta que el Alzheimer apareció en la vida de ambas.

Esa dichosa enfermedad neurodegenerativa ha dejado fuera de combate a Irene de Grecia, ya no pueden conformar esa resiliencia compartida que tanto las caracterizaba. Y lo peor es que el grave estado de salud de Irene puede acabar por llevarse por delante la calidad de vida de la reina Sofía, que cada vez está peor. Lo que invita a pensar a los psicólogos, que hay varios temas mentales que pueden acabar pasando una muy seria factura a la emérita, que sin Irene al lado se queda coja.

Sofía, ante dos síntomas problemáticos

Según cuentan especialistas en aspectos mentales, la reina Sofía podría estar pasando por una situación muy delicada. Podría estar padeciendo el síndrome del cuidador, el cual hace que el cariño que se siente por una persona lleve a uno a dejarlo todo para cuidar de esa persona. Sin embargo, el problema llega con el vacío que se genera cuando esa persona falta, ya no hay nadie a quien cuidar y el estado de ánimo cae en picado, poniendo en peligro la salud mental de uno.

Por otro lado, está el síndrome del nido vacío. Una soledad absoluta, la ausencia de tener a esa persona tan complementaria y que la ha hecho feliz y la ha apoyado a lo largo de su vida. Y es que la reina Sofía no entiende la vida sin Irene a su lado, para apoyarse mutuamente en todo.

Así pues, la presencia de estos dos síntomas pone en grave peligro la salud mental y la vida de la reina Sofía, que parece ser incapaz de vivir sin la compañía de su hermana, Irene.