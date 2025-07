El verano en Marivent desencadena una batalla campal entre la infanta Cristina y Letizia

La actitud de Letizia nunca ha destacado por ser especialmente conciliadora. De hecho, cuando se trata de la familia Borbón, Letizia prefiere ser una mujer fría y muy poco agradable con la familia de su marido. Considera que no hay ni un Borbón bueno y ha desarrollado un profundo odio hacia todos y cada uno de los miembros de la familia real. Una situación que ha acabado provocando que los conflictos internos sean algo demasiado habitual, cada vez que Letizia está por ahí. La consorte ha aprendido a no callarse nada y no se contiene a la hora de decir las cosas tal y como las piensa.

En este sentido, la última de Letizia ha sido la de pedir de forma alta y clara, que no quiere que en Marivent se presenten ni la infanta Cristina ni ninguno de sus cuatro hijos. Los ve como unas influencias pésimas y prefiere que no estén. Lo que ha provocado un muy mal ambiente en la localidad vacacional de la Casa Real, donde se ha tomado la decisión de evitar el choque entre Letizia y Cristina.

Letizia le declara la guerra a la infanta Cristina

A pesar de que la que tiene sangre azul por las venas sea Cristina, la realidad es que Letizia no tiene ni la más mínima intención de contenerse a la hora de hablar mal de Cristina. Incluso en su cara. La hermana de Felipe VI ya sabe que no le gusta nada a su cuñada. Letizia la detesta profundamente tanto a ella como a sus cuatro hijos. Los considera indignos de formar parte de la Casa Real y los ve como pésimas influencias.

De hecho, según hemos podido saber, el principal motivo que ha llevado a Letizia a pedir que ni Cristina ni sus cuatro hijos viajen hasta Marivent, ha sido por el miedo a lo que puedan llegar a inculcar a Leonor y a la infanta Sofía. Cree que no son personas de provecho y prefiere tenerlos a los cuatro lo más lejos posible.

Así pues, el verano de la familia Borbón en Marivent no ha hecho más que aumentar las ya importantes tensiones internas dentro de la Casa Real.