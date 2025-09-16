Empleados de Zarzuela encuentran a la reina Sofía tirada en el suelo

La semana pasada, los empleados del Palacio de la Zarzuela vivieron un momento de gran preocupación. La reina Sofía fue encontrada tirada en el suelo, tras tropezar mientras caminaba. No es la primera vez que ocurre algo similar. Con los años, su salud se ha debilitado considerablemente. Su familia está alarmada y no es para menos.

La caída obligó a que Felipe VI viajara de urgencia a Madrid. Oficialmente, su desplazamiento coincidió con la situación de los incendios en España, pero la verdadera razón fue el estado de su madre. El monarca viajó en Falcon y se mantuvo junto a ella durante toda la jornada. Desde hace meses, la reina Sofía apenas se levanta de la cama y requiere atención médica las 24 horas del día. Su condición física y emocional preocupa profundamente a quienes la rodean.

Salud frágil y aislamiento emocional

La reina Sofía atraviesa una etapa muy complicada. Según informaciones cercanas, sufre un avance importante de Alzheimer. Ya no recuerda detalles de su vida ni reconoce a varias personas de su entorno. Este deterioro se combina con una tristeza profunda. La pérdida de su hermano Constantino y de su apoyo más cercano, Irene de Grecia, hace que se sienta sola y vulnerable.

En los últimos tiempos, la emérita se ha encerrado en su habitación, a oscuras, y evita cualquier tipo de visita. Apenas come ni duerme, lo que refleja síntomas de depresión severa. Sus hijos, Felipe, Elena y Cristina, se reunieron de urgencia en Zarzuela para decidir cómo cuidarla. Quieren que pase el mayor tiempo posible con ellos, intentando darle seguridad y compañía.

El verano pasado, la reina se trasladó a Madrid tras finalizar las vacaciones oficiales en Marivent. Felipe VI ha querido asegurarse de que no permanezca sola durante los meses más complicados. La preocupación por su estado de ánimo y su salud física es constante. Los empleados de palacio, testigos de la caída, describen la situación como crítica y muy delicada. La Casa Real mantiene silencio oficial, mientras familiares y allegados tratan de acompañarla y protegerla en estos momentos tan difíciles. Cada día es un reto para la reina Sofía, y quienes la rodean se esfuerzan por llenarle de compañía y cuidado cada momento.