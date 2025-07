Felipe VI acuerda la salida de Zarzuela de la reina

Si hay una persona que ha demostrado absoluta implicación y respeto para la Casa Real, esa ha sido la reina Sofía. La esposa de Juan Carlos I lo ha soportado todo, por el bien de la monarquía española y, por qué no decirlo, también por sus propios intereses y los de sus hijos. En este sentido, las faltas de respeto por parte de un Juan Carlos que nunca reparó a la hora de mantener el mínimo cuidado de su relación matrimonial, ha sido el principal escollo que ha tenido que salvar la emérita, que a sus 86 sigue estando al pie del cañón y dando la cara siempre que la Casa Real se lo pide.

En este sentido, la reina Sofía ya le ha transmitido a su hijo que no va a poder estar así eternamente. Ya tiene una edad y cree que se merece y necesita un buen descanso. Su cuerpo y su mente ya no están en condiciones de soportar el estrés que le produce esto de ser una de las caras visibles de la Casa Real. Por lo que le ha propuesto a Felipe VI una reducción progresiva de su rol como representante de la monarquía.

Felipe VI tiene un plan para su madre

Ante esta situación, Felipe VI es muy consciente de que lo que le pide su madre no es nada fuera de lo normal. Él lo entiende perfectamente y sabe que tarde o temprano iba a suceder. De hecho, ha pasado mucho más tarde de lo que todo el mundo se hubiera esperado. De modo que el plan está muy claro. No puede desaparecer así como así de la vida pública, pero sí que va a ser una salida progresiva y natural.

Felipe VI no se quiere quedar solo, no confía en Letizia y ni la infanta Sofía ni Leonor están en condiciones de dedicarse a tiempo completo a la Casa Real. De este modo, no será hasta el año 2027, que podrá dejar su papel en la monarquía. En ese año, Leonor habrá acabado su formación en la marina y Sofía podrá tener un papel mayor.

Así pues, a pesar de que la reina Sofía esperaba poder desligarse de forma inmediata de la Casa Real, ahora, como mínimo, ya sabe que tiene una fecha objetivo.