Felipe VI amenaza a Juan Carlos I con cerrarle la puerta de España si cierra el acuerdo con Netflix

Juan Carlos I lo tiene todo hecho para meter a Zarzuela, de cabeza, en una nueva gran crisis. Según cuenta ‘The Objective’, el emérito ha comenzado a cerrar con Netflix y sus abogados un acuerdo por el cual van a producir una especie de serie documental sobre la Casa Real de España. Un proyecto similar al de The Crown que va a tratar todos los temas escabrosos de la vida de Juan Carlos I como monarca de España y como emérito. La serie, que en principio tendría seis capítulos, mostraría desde los logros políticos hasta los escándalos fiscales, entre ellos, la donación saudí de 100 millones de dólares y las investigaciones que lo llevaron a regularizar su situación con Hacienda.

Todo esto no le hace ni un poco de gracia a Felipe VI, que sabe que no le vendrá nada bien a la popularidad de la Casa Real. El Rey de España no puede permitir que su padre dé un paso tan peligroso para el futuro de la monarquía. Y es que si se realiza ese documental, Zarzuela va a estar en graves problemas. Es por este motivo que, tal y como hemos podido saber, el Rey de España está moviendo todos los hilos posibles para hacer que su padre se eche para atrás.

Felipe VI lanza la amenaza más fuerte

La realidad es que lo único con lo que Felipe VI puede jugar y tratar de hacer cambiar de opinión a Juan Carlos I es con su exilio. El emérito sabe que su hijo tiene el control absoluto de la situación y hasta que no dé luz verde no podrá volver a España. Una situación que hace que Felipe VI ya haya amenazado con tomar medidas duras y contundentes al respecto.

Es por este motivo que la decisión del Rey de España es clara. Ya le ha dejado muy claro a Juan Carlos I que si acaba cerrando su documental de Netflix, las puertas de España se le van a cerrar para siempre. Y lo va a mantener en el exilio hasta el día de su muerte.

Así pues, ante la decisión de Juan Carlos I de ir adelante con todo, sin miedo a las consecuencias, Felipe VI ha hecho lo propio y ha presionado con el regreso a España, un golpe muy duro para el emérito.