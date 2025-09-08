Felipe VI amenazó a su padre con no volver a pisar España si llegaba a un acuerdo con Netflix

El rey Felipe VI ha expresado su firme oposición a un posible acuerdo entre su padre, Juan Carlos I, y la plataforma de streaming Netflix. Según informaciones recientes, la Casa Real habría advertido al emérito que su regreso a España quedaría condicionado si concretaba un contrato con la compañía audiovisual. Este acuerdo, que rondaría los 20 millones de euros, busca adaptar la vida de Juan Carlos I al estilo de la exitosa serie británica The Crown, produciendo una serie de ficción que explore su reinado y los escándalos asociados.

La noticia ha generado gran revuelo en los medios y entre la opinión pública, ya que pone de manifiesto las tensiones persistentes entre padre e hijo. Felipe VI, desde su ascenso al trono en 2014, ha buscado distanciar la imagen de la Corona de los episodios más controvertidos del pasado, especialmente aquellos vinculados a su progenitor. La Casa Real, por su parte, ha reiterado que cualquier proyecto relacionado con la familia real debe contar con su consentimiento previo.

Un proyecto que divide opiniones

El supuesto acuerdo con Netflix ha sido recibido con escepticismo por parte de algunos sectores. Aunque la cifra propuesta es considerable, se cuestiona si el contenido de la serie podría perjudicar aún más la imagen de la institución monárquica. Además, se especula sobre la posibilidad de que el proyecto no cuente con la colaboración directa de Juan Carlos I, lo que podría limitar su autenticidad. Por otro lado, hay quienes consideran que una producción de este tipo podría ofrecer una visión más humana y cercana de la figura del monarca.

En cualquier caso, la situación refleja las complejas dinámicas familiares y políticas que afectan a la Casa Real española. La relación entre Felipe VI y Juan Carlos I continúa siendo un tema de interés y debate, especialmente cuando se trata de proyectos que podrían influir en la percepción pública de la monarquía.