Felipe VI elegía a sus novias por catálogo: modelos, actrices y presentadoras. Hay un nombre que sorprende

Desde que forma parte del imaginario público, Felipe VI se ha encargado de proyectar una imagen seria, sobria y alejada de la de Juan Carlos I. El actual Rey de España nunca ha sido ni lo más remotamente parecido a lo que fue su padre. Siempre ha evitado meterse en escándalos y ha apostado por llevar la vida más tranquila posible y alejado del foco mediático y, en especial, del gusto desenfrenado del emérito por las mujeres. Felipe nunca ha sido así, por mucho que su padre insistiera en ello.

Sin embargo, la realidad es que Juan Carlos I siempre se esforzó mucho a la hora de controlar e influir en su hijo a la hora de tomar decisiones. El entonces heredero al trono de España nunca pudo elegir libremente a la mujer que lo iba a acompañar durante su vida. Al menos no pudo hacerlo hasta que se cansó de todo y obligó a Juan Carlos I a aceptar a Letizia, a la que ni el emérito ni la Reina Sofía querían ver ni en pintura.

Control total sobre las mujeres de Felipe VI

La realidad es que el entonces Príncipe de Asturias solamente podía elegir sus parejas a través de un catálogo hecho a medida según los estándares impuestos por Juan Carlos I. En esos listados nunca faltaron modelos de pasarela, presentadoras de televisión y celebridades y actrices del más alto nivel. Entre ellas estaba Eva Sannum, una de las primeras parejas conocidas de Felipe VI y una de las que más revuelo ha generado últimamente.

Una Meghan Markle adelantada a su era

En este sentido, Eva Sannum se ha llegado a comparar con su supuesta homóloga en la Casa Real de Gran Bretaña, Meghan Markle. Ambas aseguran haber recibido muchas presiones por parte de la familia de sus maridos para cambiar radicalmente su estilo de vida. En el caso de Eva, no gustaba que fuera una mujer tan abierta y que se mostrara en lencería en portadas de revista; era algo inaceptable.

De hecho, la propia Eva Sannum, en palabras para el diario noruego Aftenposten, aseguró estar muy agradecida de la vida que tiene actualmente y, en especial, de no haber pasado a formar parte de la Casa Real: “Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”.