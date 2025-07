Felipe VI es quien ha dado la orden de trasladar a Juan Carlos I porque su estado es crítico

El estado de salud de Juan Carlos I no hace más que empeorar. Los que conviven con él ya han informado a Felipe VI, en reiteradas ocasiones, que no está bien y que necesita ser trasladado urgentemente hasta, al menos, un punto cercano a España. Y es que, a pesar de que Felipe VI ha aceptado que su padre regrese, no está listo para gestionar un aterrizaje en España. Es por este motivo que el destino debe ser, sí o sí, Portugal. Un punto cercano que podría ser ideal para que el emérito se sienta como en casa, sin estar realmente en su tierra.

Ante esta situación, Felipe VI es muy consciente de que no se puede permitir que su padre fallezca en Abu Dabi. En un lugar tan lejano y en el que la gestión de su cuerpo pueda llegar a ser tan complicada. Sería una gran deshonra para la Casa Real y para la figura de un Juan Carlos I que cree que no merece que lo dejen tirado en Oriente Medio, mientras siente que se va apagando.

Felipe VI ordena el traslado inmediato de su padre

De este modo, la decisión está muy clara. Juan Carlos I va a ser trasladado, más pronto que tarde, a Portugal, donde se espera que pase los últimos días de su vida. La población, a pesar de que no está completamente claro, podría acabar siendo la de Cascais. Una ciudad costera en el suroeste de Portugal donde se va a hospedar en una mansión de máximo lujo. Además, va a tener, como pidió, una conexión muy rápida con España, de modo que, ante un empeoramiento repentino, va a poder ser trasladado en brevedad.

Felipe VI entiende que su padre ya no puede esperar más y que su salud está empeorando a pasos agigantados. Por lo que deben comenzar a prepararse para un trágico final que nadie desea, pero que ya saben que va a ser inevitable. La edad y el deterioro del emérito es insalvable.

Así pues, tras meses de negociaciones, Felipe VI ha acabado cediendo y ha dado la orden de que su padre sea trasladado a Portugal, donde pasará los últimos años de su vida.