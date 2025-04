Felipe VI esconde un caso de alcoholemia grave en la familia

A lo largo de toda su vida, Juan Carlos I se ha acostumbrado a hacer lo que ha querido. Su posición sumamente privilegiada le ha permitido vivir una vida sin límite alguno y sin tener que responder ante nadie. Una situación que ha acabado provocando que al salir todo a la luz, Don Juan Carlos se haya ganado una muy mala fama entre la ciudadanía española y con todo su entorno, donde es visto como una persona que ha sido negligente con su cargo al frente de la Casa Real y con su salud. Pues, no han sido pocas veces en las que ha jugado con ella.

Un buen ejemplo de esa falta de interés en mantener un buen estado de salud, fueron sus serios problemas con el alcohol. Una situación que obligó a los médicos encargados de velar por la salud de Don Juan Carlos, a pedirle encarecidamente que cesara en su mala costumbre de beber día sí, día también. Lo que le estaba restando años de vida de forma acelerada.

El grado de alcoholismo del padre de Felipe VI llegó a sorprender a todos los que lo rodeaban. De hecho, en el pódcast Corinna y el rey, se llegó a revelar como, durante en el safari por Botswana, donde cayó y comenzó con los problemas de cadera, pasó largas noches bebiendo hasta aburrirse y llegando a pasar largas horas vomitando todo el alcohol que había estado bebiendo por culpa de su falta de autocontrol.

Zarzuela intenta tapar los problemas de Juan Carlos I

Los problemas de Don Juan Carlos a la hora de moderar su consumo de alcohol ha sido algo que Felipe VI siempre ha tratado de tapar. El Rey de España no quiere que la figura de su padre se manche todavía más por culpa de un pasado que, por el bien de la estabilidad de Zarzuela, es mejor que no salga a la luz y que no se sepa.

Así pues, después de las revelaciones en el pódcast Corinna y el rey, Felipe VI ha comenzado a trabajar para evitar que salga a la luz más información relativa a las malas costumbres de Juan Carlos I a la hora de consumir alcohol.