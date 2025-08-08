Felipe VI frena las memorias de Iñaki Urdangarin

Si hay un negocio que a Iñaki Urdangarin le salió más que bien, no fue ni su empresa de coaching, ni ninguna inversión, lo que ha convertido a Iñaki Urdangarin en un hombre millonario ha sido su divorcio de la infanta Cristina y toda la información que posee de su pasado dentro de la Casa Real de España. Y es que el que fuera Duque de Palma cuenta con todos los secretos habidos y por haber sobre lo que sucede detrás de los muros de Zarzuela. Una serie de información que habría plasmado en un libro en el que contaría sus memorias y las de los Borbón.

Este conocimiento es lo que más miedo puede llegar a generar dentro de la Casa Real. Más que cualquier caso de evasión de impuestos de Juan Carlos I o de Letizia. Y es que si Iñaki llegara a hablar y a contar todo lo que sabe, Zarzuela podría caer de la noche a la mañana. Sabe tanto, que con un solo libro podría hacer que España le diera la espalda a la monarquía de forma inmediata. Lo que ha hecho que la Casa Real unte de dinero a Iñaki Urdangarin.

Iñaki sigue pidiendo más y más dinero

La realidad es que no fue suficiente con el primer acuerdo que alcanzó con la infanta Cristina y Juan Carlos I. Le dieron dos millones de euros y un sueldo vitalicio de 25.000 euros. Iñaki quiere todavía más. Es por esto que ya ha firmado la publicación de un libro con una editorial de renombre. Quiere escribir sus memorias. Sin embargo, el contenido va a variar según lo que los Borbón pongan encima de la mesa. Y Felipe VI está listo para hacer lo que sea necesario.

Según hemos podido saber, el Rey de España ya habría alcanzado un acuerdo con Iñaki para pagarle un millón de euros y evitar que en ese libro se cuente nada que tenga que ver con él, con Letizia o con ninguno de sus familiares. Se tratará de un libro de autoayuda, con sus vivencias en la cárcel y su pasado como deportista de élite. Nada que ver con Casa Real.

De este modo, a pesar de que saben que va a seguir siendo un quebradero de cabeza, en Casa Real pueden estar, al menos por un tiempo, tranquilos con respecto del caso de Iñaki Urdangarin.