Felipe VI ha contratado a los mejores especialistas médicos para luchar contra la enfermedad

No están siendo tiempos nada sencillos en Zarzuela. Felipe VI está viendo cómo su madre se encuentra en el peor momento de su vida a nivel anímico. Y es que, más allá de todos los escándalos en los que la ha metido Juan Carlos I, la reina Sofía también está teniendo que soportar el hecho de que su hermana, Irene de Grecia, esté luchando contra una de las enfermedades más duras y crueles que pueden llegar a existir. Un Alzheimer que ha dejado muy tocadas las capacidades cognitivas de la hermana de la emérita y que ha borrado la sonrisa de la cara de la reina Sofía, que no soporta ver tan mal a su hermana.

Ante esta situación, Felipe VI está decidido a hacerle la vida un poco más fácil y agradable a su madre. Es consciente de que no hay nada que pueda paliar el tremendo dolor que supone el hecho de perder a una hermana. En especial a Irene, que siempre ha sido el mayor apoyo posible para la reina Sofía. Es por este motivo que el Rey de España ha pedido que se contraten a los mejores especialistas en el tratamiento del Alzheimer.

Un plan para ayudar a Irene y salvar a Sofía

La realidad es muy dura y casi inevitable. El Alzheimer es una enfermedad para la que no existe ninguna cura y con la que es muy complicado luchar. Sin embargo, Felipe VI quiere que su tía lo pase lo menos mal posible. Por lo que quiere contar con los mejores expertos del país y de Europa para poder combatir de la mejor manera posible los efectos del Alzheimer sobre Irene de Grecia.

Con esta medida, Felipe VI espera ver alguna mejora en el estado de ánimo de la reina Sofía, que lleva demasiado tiempo haciéndose cargo de los cuidados de su hermana. Una labor para la que no ha recibido ayuda de nadie, ni de Felipe VI, que está demasiado ocupado, ni de Letizia, que pasa completamente de su suegra.

Así pues, Felipe VI ha puesto a disposición de Irene de Grecia a los mejores especialistas en el tratamiento contra el Alzheimer y en la supervisión de personas con esta grave enfermedad.