Felipe VI hace llegar un mensaje a la nueva amiga de Juan Carlos I: “Te aprovechas de un hombre mayor”

En Zarzuela se ha abierto un nuevo frente que nada tiene que ver con la política ni con la agenda institucional. El problema es personal y lleva el nombre de Laurence Debray, la escritora francesa que se ha convertido en la gran confidente del rey emérito Juan Carlos I. Su cercanía ha despertado inquietud en la Casa Real, hasta el punto de que el propio Felipe VI le ha hecho llegar un mensaje contundente: “te aprovechas de un hombre mayor”.

El trasfondo de esta advertencia es el nuevo proyecto editorial que prepara Debray. Tras publicar la biografía del emérito, ahora ultima un libro mucho más íntimo, donde nada quedará al margen: ni las amistades peligrosas, ni los secretos financieros, ni la relación con Corinna Larsen. Una obra que, de ver la luz, amenaza con desatar una tormenta mediática y abrir viejas heridas que Felipe VI considera cerradas.

Una oportunidad única para Juan Carlos I

Y es que el emérito, cada vez más cansado de su exilio, ve en esta publicación su gran oportunidad de dejar un legado a su manera. “Es mi historia y me la han robado”, habría dicho en círculos próximos. Para él, el libro es un acto de reivindicación personal, pero para su hijo supone un peligro real para la corona. En palacio temen que cada capítulo se convierta en un nuevo motivo de desgaste para una institución que trata de proyectar estabilidad.

El mensaje a Debray no es casual. Felipe ya había advertido a su padre de que cada paso equivocado retrasará aún más su posible regreso a España. También había pedido a sus tías, Elena y Cristina, que no se involucren en movimientos que puedan dar munición a la prensa. Pero al ver que el proyecto editorial avanzaba sin su conocimiento, decidió actuar de forma directa y lanzar la advertencia a la escritora.

Así pues, el pulso sigue abierto. Mientras Juan Carlos I celebra haber encontrado una voz que cuenta su verdad, Felipe VI ve cómo esa alianza con Debray puede convertirse en un arma de doble filo contra la monarquía. La batalla no se libra ya solo en los despachos, sino también en los libros que, con cada página, amenazan con poner patas arriba el relato oficial de la familia real española.