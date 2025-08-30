Felipe VI la pone de patitas en la calle y acaba con el alojamiento a gastos pagados en Zarzuela

A lo largo de los últimos años, Zarzuela ha dejado de ser un lugar tan exclusivo como lo había sido antaño. Ahora, la residencia de los reyes ha dejado de ser el lugar en el que solo los monarcas y unos pocos elegidos pueden vivir, para convertirse en una especie de casa de veraneo para los Borbón y para los que no tienen ese privilegiado apellido. El Palacio de Zarzuela ha perdido el caché y la relevancia y exclusividad. Es un lugar más en el que los familiares de Felipe VI han comenzado a hacer lo que quieren y a llevar a personas no autorizadas sin tener ni que pedir permiso alguno.

Ante esta situación, Felipe VI ha considerado que es fundamental recuperar el prestigio de Zarzuela y comenzar a imponer normas de verdad que eviten que sea una especie de resort a gastos pagados para los Borbón y sus amigos, amigas, novios y novias. Es un lugar residencial y en el que hay unas normas muy claras que ahora se van a recuperar. A partir de este verano se han acabado las contemplaciones. No habrá permisos para los Urdangarin ni para los Marichalar.

Miguel y su novia, los primeros en ser expulsados

En este sentido, le ha tocado a Miguel Urdangarin y a su novia Olympia, pagar el pato. Justamente ellos dos han sido los que menos han abusado de Zarzuela en los últimos tiempos. Sin embargo, Felipe no va a hacer ni una sola excepción. Por lo que ha puesto a ambos de patitas en la calle por no respetar las normas. Una decisión dura, pero que ha tenido que tomar por el bien general.

Ahora, tanto los otros Urdangarin como Victoria Federica, que se habían acostumbrado a traer a todo tipo de personas a Zarzuela, ya saben que no pueden seguir haciendo de las suyas y aprovecharse de Zarzuela para disfrutar de vacaciones con todo incluido.

Así pues, harto de que se pasen por alto todas las normas estipuladas, Felipe VI ha decidido que es el momento de ser contundente y ha comenzado por Miguel y Olympia, a los que ha echado de Zarzuela para mandar un mensaje muy claro.