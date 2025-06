Felipe VI le pide, por favor, que no vuelva porque no es bienvenida

A lo largo de los últimos tiempos, no han sido pocas las personas que han aprovechado el hecho de formar parte de la familia Borbón para usar Zarzuela a su antojo. Victoria Federica siempre ha sido la gran abanderada a la hora de agarrar el brazo entero cuando le ofrecen la mano. Una forma de entender la vida que han acabado imitando todos sus primos. En especial un Miguel Urdangarin que se ha acostumbrado a hacer lo que quiere sin plantearse ni la más mínima posibilidad de ponerse a trabajar. Algo que ha acabado desesperando a Felipe VI.

Además, lo que más nervioso pone al Rey de España no es que Miguel no trabaje. Eso es un mal endémico de los Borbón más jóvenes que ya se da por hecho. Lo que Felipe VI no puede soportar es que su sobrino se dedique a vivir la vida por la noche de Madrid sin rendir cuentas ni tratar de comportarse de una forma mínimamente digna y propia de la Casa Real. Algo que acaba trasladando a Zarzuela.

Miguel trae malas compañías a la residencia real

De hecho, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, Felipe VI ya ha comunicado a todos los Borbón, y en especial a Victoria Federica y a Miguel, que está absolutamente prohibido traer personas desconocidas a Zarzuela sin la previa autorización del propio Felipe VI. Y es que ya se ha acabado eso de ir con el novio o la novia de turno a pasar la noche en Zarzuela, como si de un hotel se tratara.

De este modo, la decisión de Felipe VI es más que clara. No va a aceptar que nadie meta a su pareja en la residencia real sin permiso previo y si Miguel o Victoria Federica lo hacen, las consecuencias van a ser duras y contundentes. Lo que implica que se los pueda llegar a expulsar de Zarzuela, de forma indefinida.

Así pues, Felipe VI ya se ha hartado de hacer la vista gorda con sus sobrinos. Por lo que ya ha dicho que se ha acabado esto de hacer lo que quieran. Ahora lo que toca es acatar las reglas y si no, asumir las consecuencias que vienen.